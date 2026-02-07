10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

Türkiye’nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, uzun süre sonra kamuoyunun karşısına çıktı. Sezer, Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Erol Evgin’in Ankara’da verdiği konseri izledi.

Erol Evgin, “4 Kuşağın Sesi Erol Evgin” turnesinin açılış konserini Musicarium ve Y Kültür Sanat organizasyonuyla Ankara Congresium’da verdi. Sanatçı, başkentte sahne almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, sevilen şarkılarını yaklaşık 3 bin kişilik izleyiciyle birlikte seslendirdi.

Konserin ardından kulise geçen Ahmet Necdet Sezer’in, Erol Evgin ile bir süre sohbet ettiği öğrenildi. Sezer’in geceye kızıyla birlikte katıldığı, izleyiciler arasında ayrıca İsmet İnönü'ün kızı Özden Toker’in de yer aldığı belirtildi.

GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR

Ahmet Necdet Sezer, daha önce de 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında çellist Benedict Kloeckner’in konserinde izleyiciler arasında görülmüştü.

Görev süresinin ardından kamuoyunda nadiren görüntülenen Sezer’in bu katılımı, uzun zaman sonra ilk kez objektiflere yansıması açısından dikkat çekti.