'10 Ekim Anıtı' 1 Eylül’de açılacak

Ankara’da, 10 Ekim 2015’te, “Emek, Barış ve Demokrasi” yapılmak istenen mitinge yönelik IŞİD’in gerçekleştirdiği katliamın üzerinden dokuz yıl geçti. Toplam 103 kişinin yaşamını yitirdiği katliamda yakınlarını kaybedenler ve yaralananlar her ayın 10’unda Ankara Garı önünde, katledilenlerin fotoğraflarının olduğu anıt önünde bir araya geldi.

10 Ekim ailelerinin talepleri doğrultusunda 2019 yılında DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim-Der tarafından 10 Ekim Anıtı Yarışması başlatıldı. Ankara Garı önü ve çevresini kapsayan yarışma Mart 2020’de sonuçlandı. Yarışmayı, Ankara Garı önüne 103 ağacın dikilmesini ön gören, dikilen ağaçları bronz bir heykelle saran ve büyüdükçe açılan tasarımın yer aldığı proje kazandı.

GENÇLİK PARKI’NA DİKİLECEK

10 Ekim Anıtı yarışmasında birinci olan proje tamamlansa da anıtın Ankara Garı önündeki yerine dikilmesinin önüne bürokratik engeller çıkarıldı. Anıtın, Ankara Garı karşısında bulunan Gençlik Parkı’na yerleştirilmesi kararı alınırken süreçte sona gelindi.

Belediye, meslek örgütleri ve projenin hak sahipleri arasında görüşmelerin sonuçlanmasının ardından anıtın açılın tarihi de netleşti.

10 Ekim ailelerinin talepleri ile hazırlanan anıtın 1 Eylül Pazar günü açılacağı öğrenildi. Açılışa, süreç boyunca büyük emek veren DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim-Der tarafından düzenlenen yarışma DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim-Der temsilcilerinin yanı sıra CHP Lideri Özgür Özel’in de katılacağı bildirildi.