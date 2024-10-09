10 Ekim anıtının heykeltraşı açılışa katılmadı: Aileler yoksa ben de yokum

Ankara'da 10 Ekim 2015'te IŞİD'in düzenlediği saldırıda katledilenlerin yakınlarının kurduğu 10 Ekim Barış Derneği, katliam anısına yapılan anıtın bugün yapılan açılışına katılmadı.

Anıtın açılışı programının ABB ve CHP tarafından 10 Ekim ailelerinden habersizce değiştirilmesine ve kendilerinin 'davetli' olarak çağrılmalarına tepki gösteren 10 Ekim Barış Derneği, "Gelinen aşamada Ankara Büyükşehir Belediyesi ve CHP Ankara İl Örgütü’nün, açılışa saatler kala derneğimizi, 10 Ekim Ailemizi ve bizimle birlikte dokuz yıldır mücadele eden emek ve demokrasi güçlerini yok sayarak, günlerdir emek vererek hazırladığımız programımızı iptal ettiğini ve kendi programının uygulanarak bizim misafir olarak açılışa davet ettiklerini öğrenmiş bulunmaktayız" sözleriyle kendilerine yapılan haksızlığa dikkat çekmişti.

Konuyla ilgili Gazete Solfasol’a açıklama yapan anıtın heykeltraşı Metin Yurdanur, "Bu anıt için mücadele edenlerin olmadığı, 10 Ekim Ailelerinin razı olmadığı bir ortamda bulunmam mümkün değil" diyerek açılış törenine katılmama nedenini açıkladı.

Yurdanur 10 Ekim sabahı (yarın) aileler ile birlikte Ankara Garı önünde olacağını belirtti.