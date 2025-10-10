10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nda hayatını kaybedenler Soma'da anıldı

Sosyal Haklar Derneği Soma Temsilciliği, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nın 10’uncu yılında, katledilen 104 kişiyi andı. Anma ve basın açıklamasına, CHP Soma İlçe Yönetimi ve Belediye Meclis üyeleri de katıldı.

Açıklamayı okuyan Yüksel Çetin, saldırının ülkenin barış umudunu, halkların kardeşliğini ve birlikte yaşama umudunu hedef aldığı belirtilerek, olayın Diyarbakır ve Suruç'taki benzer saldırılarla aynı zincirin halkası olduğu ifade etti.

Katliamın yaşanmasında devletin güvenlik bürokrasisinin tepesindeki yetkililerin kendilerine gelen istihbarat bilgilerini dikkate almayarak olaya göz yumduğu ve seyirci kaldığını iddia eden Çetin, aradan geçen 10 yıla rağmen gerçek sorumlular ve azmettiricilere halen dokunulmadığını belirtti. Çetin, "Dünya'nın en anlamlı politik talebi olan birlikte yaşamanın, yani barışı savunmanın karşılığı kanlı bombalı saldırı olmuştur" dedi.

"İNADINA BARIŞ, İNADINA ÖZGÜRLÜK"

Tüm bu yaşananlara rağmen umutlarını yitirmeden barış taleplerini savunmaya ve birlikte eşit bir şekilde yaşama mücadelesine devam edeceklerini vurgulayan Çetin, "Aradan 10 yıl değil 100 yıl bile geçse bizler dün olduğu gibi bugün de barış içinde eşit, laik ve demokratik bir ülkede yaşama hakkımızı savunduk savunmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Çetin, "10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nda kaybettiğimiz canları anıyor, mücadeleleri önünde saygıyla eğiliyoruz. İnadına barış, inadına özgürlük" dedi.