10 Ekim Ankara Katliamı Davası devam ediyor: Kamu görevlileri hakkında soruşturma açılacak m?

10 Ekim Ankara Tren Garı katliamının firari sanıklar yönünden görülen dava devam ediyor. Bugünkü duruşma saat 10.00'da kimlik kontrolleriyle başladı.

Kritik duruşma öncesi 10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu, duruşmaya katılım çağrısı yaptı. Komisyon, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nin kritik kararını hatırlatarak, "Tüm sorumlular yargılanıp gerçek adalet sağlanana kadar adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, Gaziantep Valiliği’nin 10 Ekim Ankara Tren Garı katliamına ilişkin, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü personeli hakkında “soruşturma izni verilmemesi” kararını kaldırmıştı.

Bu kararla dönemin Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Terörle Mücadele Şube Müdürü ve Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı hakkında soruşturma açılması imkanı oluştu.

Dava, bugünkü duruşmayla devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Ulus’taki Ankara Garı önünde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından organize edilen ve pek çok siyasî partinin katıldığı “Emek, Barış ve Demokrasi” mitingine düzenlenen canlı bomba saldırısı sonucunda 103 insan yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi ise yaralanmıştı. İki canlı bomba tarafından yapılan bu katliamı IŞİD üstlenirken saldırı kayıtlara, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı saldırısı olarak geçti.