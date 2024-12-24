10 Ekim davasına çağrı: Mücadeleyi büyütelim

Haber Merkezi

10 Ekim Ankara Katliamı davasının ikinci tefrik dosyasının ilk duruşması bugün saat 14.00’te Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 10 Ekim Ankara Davası Avukat Komisyonu tarafından duruşma öncesinde yapılan çağrıda, “Adalet mücadelesini birlikte büyütelim” dedi.

103 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı 10 Ekim Ankara Katliamı öncesi yapılan çağrıda şu ifadeler kullanıldı: “Yargıtay bozma kararı ve sanık Erman Ekici bakımından insanlığa karşı suç isnadı ile yürütülen 10 Ekim Katliamı dava dosyası 1 Temmuz 2024 tarihinde karara çıkmış ve firari sanıklar yönünden dava ikinci kez tefrik edilmiştir. Yargının kamu sorumluluğunun üstünü örtme çabasına inat, gerçek adalet sağlanana kadar davamızın peşindeyiz.”