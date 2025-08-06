10 Ekim davasında bir kez daha soruşturma engeli

BirGün/Ankara

10 Ekim Katliamı’na ilişkin Bölge İdare Mahkemesi Gaziantep Emniyeti’nin ihmallerine dair soruşturmanın kapatılmasını hukuka aykırı bulmasının ardından Valiliğe iade edilen dosyada dönemin yetkililerine ilişkin yine soruşturma izni verilmedi.

10 Ekim Ankara Gar Katliamı’na ilişkin dava avukatlarının Gaziantep Emniyet Müdürlüğü personeli hakkındaki suç duyuruları üzerine valilik tarafından soruşturma izni verilmemiş, buna dayalı olarak da suç duyuruları takipsizlikle sonuçlanmıştı. Valiliğin soruşturma izni verilmemesi kararının ardından avukatlar tarafından Bölge İdare Mahkemesine taşınan davada karar çıktı.

Karara göre katliamda ihmali olduğu iddia edilen kamu görevlilerinin tespit edilerek yeniden inceleme yapılması için dosya Gaziantep Valiliğine gönderildi. Ancak valilik dönemin Gaziantep Emniyet Müdür Yardımcısı olan görevli, Gaziantep TEM Şube müdürü ve Gaziantep TEM şube müdür vekilleri hakkında yine soruşturmaya izni vermedi.

NE OLMUŞTU?

TMMOB'nin de aralarında bulunduğu şikâyetçiler tarafından 10 Ekim'de kullanılan bomba malzemelerini temin edenler hakkında yapılan ihbar üzerine işlem yapmayarak görevini ihmal eden ve suç delillerini gizleyen emniyet görevlileri hakkında şikâyette bulunulmuştu.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi Valiliğin soruşturma izni vermeme kararının kaldırılmasına hükmettiği kararında; kimlik tespiti dahi yapılmadan soruşturma izni verilmemesi yönündeki kararı hukuka aykırı buldu.

Sorumlu kolluk görevlileri ünvan ve isim olarak belirlenip, usulüne uygun bir şekilde yapılacak ön inceleme sonrası hazırlanacak ön inceleme raporu üzerine ancak soruşturma izninin karara bağlanabileceğini belirten Mahkeme “İtirazın kabulüne, dosyanın işleme konulmamasına ilişkin kararın kaldırılmasına, dosyanın, yukarıda açıklanan gerekçe dikkate alınmak suretiyle yeni bir karar verilmek üzere Gaziantep Valiliğine iadesine" karar verilmişti.