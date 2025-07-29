10 Ekim Katliamı davasında istinaf talebi reddedildi: "İnsanlığa karşı suç" olmadığına hükmedildi

Ankara Tren Garı önünde 10 Ekim 2015’te IŞİD’in canlı bomba saldırısında 103 kişinin katledilmesine ilişkin davada sanıklardan Erman Ekici hakkında "insanlığa karşı suç" yönünden verilen beraat kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince "hukuka uygun" bulundu.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin, sanıklardan Erman Ekici hakkında “insanlığa karşı suç” yönünden verdiği beraat kararı, 10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonunca istinafa taşınmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, bu suç yönünden verilen beraat kararının "hukuka uygun olduğuna" hükmederek, istinaf talebini reddetti.

"SİYASAL İKTİDARIN SORUMLULUĞU ÖRTBAS EDİLMEK İSTENMİŞTİR"

10 Ekim Katliamı Davası Avukat Komisyonu, karara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İnsanlığa karşı suça ilişkin istinaf talebimiz katliamdan bizzat zarar gören müvekkillerimiz açısından; 'insanlığa karşı suç bakımından suçun niteliği itibari ile suçtan doğrudan doğruya zarar görmedikleri' gerekçesi ile reddedilmiştir" bilgisi verildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında "sanıkların gerçekleştirdiği katliamın esasen Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenine yönelik olduğu, 2015 Kasım seçimleri öncesinde ülkede kaos yaratmak istedikleri" şeklinde değerlendirmelerde bulunulduğu ifade edilen açıklamada, "katliama ilişkin siyasal iktidarın sorumluluğunun bu şekilde örtbas edilmek istendiği, istinaf kararında da bir açıklama olmamasına karşın aynı yaklaşımın geçerli olduğu” kaydedildi.

İnsanlığa karşı suç yönünden verilen beraat kararını istinaf talebimiz “suçun niteliği itibari ile doğrudan zarar görülmediği” gerekçesi ile reddedilmiştir.



İnsanlığa karşı suç devlete karşı işlenmez!



10 Ekim Ankara katliamı insanlığa karşı suçtur!



Basın açıklamamız⬇️⬇️ pic.twitter.com/iKQbCWTAMM — 10 Ekim Ankara Katliamı Davası (@10EkimDavasi) July 28, 2025

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, 2015 yılı 7 Haziran seçimlerinden sonra kaos yaşanacağını söyleyen iktidar sözcülerini, katliamın hemen arkasından anket yaparak oylarının arttığını söyleyen dönemin Başbakanının açıklamalarını dinlemeye devam etmektedir. Katliamda ölenleri, yaralananları, tanıkları duymak yerine sessizleştirmeye çalışan düşmanca tutumu da sürdürmektedir.

Yine 10 yıla yaklaşan yargılama sürecinde sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılanması konusundaki taleplerin tamamının görmezden gelindiğini hatırlatmak isteriz. Ortaya çıkan deliller Ankara, Adana, Gaziantep ve Kilis vb. yerlerde görev yapan birçok kamu görevlisinin, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının ve siyasal iktidar temsilcilerinin bu katliama yol verdiğini ortaya koymaktadır.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi ikinci kez bu gerçeği yok sayarak karar vermiş, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi de bu karara ortak olmuştur. Bir kez daha belirtmek isteriz ki katliamın 10. yılına yaklaştığımız günlerde açıklanan bu karar, Türkiye yargı mekanizmasının katliamın gerçek sorumlularını yargılamama ve IŞİD’e ilişkin insanlığa karşı suç işleyen bir örgüt diyememesinin somut vesikasıdır.

Adalete ulaşmanın mücadele ile olduğunun bilincinde olan hukukçular olarak müvekkillerimiz ve ülkenin emek demokrasi güçleri ile birlikte 10 Ekim Ankara katliamının bütün sorumlularının yargı önünde hesap vermeleri için her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz."

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlenen terör saldırısına ilişkin açılan ilk davada IŞİD yöneticiliğinden 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Erman Ekici hakkında “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “insanlığa karşı suç”tan ayrıca dava açılmıştı.

Yargılama sonucu Ekici, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezaya çarptırılırken, "suçun unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle "insanlığa karşı suç işleme" suçundan beraat etmişti.