10 Ekim Katliamı davasında karar: "İnsanlığa karşı suç"tan ceza alan olmadı!

10 Ekim Katliamı davasının karar duruşması bugün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken tutuklu sanık Erman Ekici 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. 103 kişinin hayatını kaybetmesine rağmen "insanlığa karşı suç"tan ceza alan olmadı.

Haber Merkezi

Ankara’da 10 Ekim 2015’te IŞİD’in saldırısı sonucu 103 kişinin yaşamını yitirdiği 10 Ekim Katliamı davasında bugün karar duruşması görüldü.

Saat 09.30’da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmada, tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden videokonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

ERMAN EKİCİ'NİN MAZERETİ REDDEDİLDİ

Mahkeme Başkanı katılan beyanlarının bir önceki celse alındığını belirterek, beyanda bulunmayan sanık Erman Ekici'nin avukatının duruşmalara katılamayacağını bildiren mazeret dilekçesini tekrar mahkemeye gönderdiğini söyledi. Dilekçenin kabul edilip edilemeyeceği konusunda Mahkeme Başkanı tarafından görüşü sorulan savcı, Erman Ekici'nin avukatının mazeret dilekçesinin reddedilerek barodan yeni avukat atanmasını talep etti.

Ara karar kuran mahkeme heyeti, Erman Ekici'nin avukatının mazeret dilekçesini reddetti, duruşmanın karar aşamasında olması sebebiyle Ekici'ye barodan yeni avukat atanması hususunda müzekkere yazılmasına karar verdi.

Duruşmada daha sonra katılanların beyanları alındı.

Öğretmen Mehmet Murat Akçalı, "Arkadaşımla dinlenmek için oturduk ve bomba patladı. Vücudumda 20 şarapnel parçası var. Hiç tanımadığım insanlar öldü, bana siper oldular." dedi. Hastaneye pankartlarla taşındıklarını, şans eseri hayatta kaldıklarını söyleyen Akçalı, "Biz oraya bu ülkede kimse ölmesin diye gittik. Ben öğrencilerime kimsenin yaptığı yanına kar kalmadı demek istiyorum. Hukuk devleti gereğini yaptı demek istiyorum" diye konuştu.

Katılan Cevat Aktaş ise adaletin tecelli etmesini görmeye geldiklerini belirterek, "Biz adalete giden yolda artık vicdanınıza seslenmek istiyorum. Biz burada adalete giden yolda adım atacak mıyız?" ifadesini kullandı.

Katılan diğer aileler ve taraflar da katliamın suçlusu ve sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme Başkanı, katılan beyanlarının ardından son savunmalarını yapmak üzere sanık ve avukatlarına söz verdi. Sanık avukatları, müvekkillerinin beyanlarına katıldıklarını belirterek, beraatlerini talep etti.

Beyanların alınmasının ardından, Mahkeme Başkanı, sanık Erman Ekici için atanan Ankara Barosu avukatının salonda hazır bulunmaması sebebiyle duruşmaya ara verdi.

Saat 13.00'e kadar verilen aradan sonra, son olarak sanık Erman Ekici'nin savunması alındı.

Sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından, karar verilmek üzere saat 16.00'ya kadar duruşmaya ara verildi.

10 İSİM HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜBBET HAPİS CEZASI

Duruşmada, tutuklu 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Erman Ekici 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklara "insanlığa karşı suç işlemekten" ceza verilmedi.

Kararın açıklanmasının ardından sanıkların "insanlığa karşı suç işlemekten" beraat etmeleri, hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları tarafından protesto edildi.

"BUGÜN AYNI YARGI İNSANLIĞA KARŞI SUÇTAN IŞİD'İ BERAAT ETTİRDİ"

Davanın avukatlarından Gülşah Kaya, mahkeme heyetinin verdiği kararın bir bütün olarak devlet politikasının devamı olduğu ve özelinde 9 yıldır süren 10 Ekim yargılamasının açık yüzü olduğuna dikkat çekti.

“Bu memleketin rejim değişikliğinin başlangıcı olarak kabul edebileceğimiz en kanlı katliamının davasını sürdürüyoruz yıllardır” diye konuşan Kaya, “Herkesin gözleri önünde gelen bir katliamlar silsilesi ile bu ülkede koltuk sağlamlaştıran bir iktidar var. Dönemin başbakanından çete liderlerine kadar herkesin bir şeyler bildiğini söylediğine tanıklık ettik. Yargılama içinde bugün ceza alan sanıkların uzun yıllar boyunca ve hatta katliamdan birkaç gün öncesine kadar nasıl takip edildiğini telefonlarının dinlendiğini ama önlem alınmadığını belgelerle gördük” ifadelerini kullandı.

Yargılama süresince hiçbir kamu görevlisinin sanık sandalyesine oturmadığına dikkat çeken Kaya son olarak şunları aktardı: “Ancak bu yargılamada tek bir karakol polisi bile yargılanmadı. Devletin sorumluluğunu ortaya koyan her noktada yargı kalkan kaldırdı. Bugün aynı yargı insanlığa karşı suçtan IŞİD'i beraat ettirdi. Mahkeme zabıtlarında ne yazarsa yazsın, herkes gerçeği biliyor. Ancak bilmek değil, yargılamakla adalet gelecek. O nedenle gerçek failler yargılanıp ceza alana kadar, insanlığa karşı suç kabul edilene kadar hukuk mücadelemiz sürecek.”