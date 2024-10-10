10 Ekim Katliamı'nda hayatını kaybedenler İzmir’de anıldı

Ankara'da 10 Ekim 2015 tarihinde IŞİD tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitiren 104 yurttaş İzmir'de anıldı.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından Alsancak’ta bulunan Barış Anıtı önünde gerçekleşen anmaya Karabağlar Belediye Başkanı Halil Kınay da katıldı.

Katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatlar, aradan geçen 9 yılda esas sorumluların yargılanmadığına dikkat çekti. Saygı duruşunun ardından saldırıda hayatını kaybeden yurttaşların isimleri okundu.

Emek ve Demokrasi Güçleri adına basın açıklamasını okuyan İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Zöhre Dalkıran, “Bombaların patladığı yer, Beştepe’ye 2.5 kilometre, Emniyet Müdürlüğü'ne 2 kilometre mesafedeydi ve binlerce kişinin miting için buluşacağı bölgede aramaların yapıldığına, gerekli ve yeterli önlemlerin alındığına inanmamız beklendi" dedi.

Saldırganları sınırdan başkentin ortasına kadar getiren asıl faillerin, buna göz yumanların ve ihmali olanların yargı önüne çıkarılmadığını vurgulayan Dalkıran, “Firari sanıklar yakalanamadı. Ve yine bizlerin, barış ve demokrasi savunucularının, adaletin tecelli ettiğine inanmamız bekleniyor. Kamu görevlilerinin saldırıdan önceki ve saldırı sırasındaki kasıt ve ihmalleri hakkında hiçbir zaman etkin bir soruşturma yürütülmedi. Katliamda yaşamını yitirenlerin, yaralananların, onların yakınlarının ve bizlerin acılarını ve vicdanlarını tatmin edecek bir soruşturma, bir yargı süreci asla yürütülmedi” diye konuştu.

FAİLLERİ GİZLEYENLER SUÇUN ORTAĞIDIR

Katliamın öncesinde AKP iktidarının gücünün erimeye başladığını hatırlatan Dalkıran, şunları söyledi:

“5 Haziran 2015 Diyarbakır, 20 Temmuz 2015 Suruç ve 10 Ekim 2015 Ankara Garı katliamları bu süreçte yaşandı. Türkiye’yi özgürlükler ve güvenlik ikileminde güvenlik yönünde tercih yapmaya zorlayan iktidar, Kasım 2015’de yapılan yeni seçimi kazandı ve yaşanan saldırılar, bombalı eylemler bıçak gibi kesildi. İlan ediyoruz ki; insanlığa karşı işlenen bu suçların faillerini gizleyenler, bu suçların ortağıdır. İktidarını korumak için toplumu kaos ve şiddet sarmalına sürükleyenleri asla unutmayacağız. Barış savunucusu dostlarımızın hayatlarından, acılarımızdan oy devşirenleri asla affetmeyeceğiz. Bizim görevimiz, gerici faşist saldırılar karşısında birlikte mücadele etmek, barışa ve demokrasiye dair umudu diri tutmak, umudumuzu gerçekleştirmektir. Bu süreçte asla yılmayacağız, asla teslim olmayacağız. Katliamda yaşamını yitiren canlarımızı bitmeyen bir özlemle ve sevgiyle anıyoruz. Ölümü değil yaşamı, savaşı değil barışı savunuyoruz."