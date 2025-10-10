10 Ekim Katliamı'nda yaşamını yitirenler anıldı: Ankara Adliyesi'ne yürümek isteyenlere polis müdahalesi

‘Emek, Barış ve Demokrasi’ mitingine IŞİD tarafından gerçekleştirilen ve 104 kişinin yaşamını yitirdiği, 500’ün üzerinde insanın yaralandığı 10 Ekim Ankara Katliamı’nın üzerinden 10 yıl geçti.

10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenleri anmak için Ankara'da bir araya gelenler Ulus Metro çıkışında buluştu.

Metro çıkışında saat 09:00'da toplananlar anma için katliamın yaşandığı Ankara Tren Garı önüne yürüdü.

Yürüyüşte, '10 Ekim'i unutma, unutturma', 'Devrim şehitleri ölümsüzdür', 'Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek', 'Faşizme ölüm, halka hürriyet', 'Adalet halkların elleriyle gelecek' ve 'Savaşa hayır, barış hemen şimdi' sloganları atıldı.

Katliamın yaşandığı yerde saat 10:04'te yapılan saygı duruşunun ardından katliamda hayatını kaybeden yurttaşların ismi okundu.

Basın açıklamasını 10 Ekim Barış Derneği Başkanı avukatı Mehtap Sakinci okudu. Açıklamada, "Bu ülkede barış, bu uğurda yaşamını yitiren 104 insan ve nicelerine adalet gelmediği sürece, barış tesis edilmiş olmayacaktır. 10 Ekim Barış Derneği olarak 10'uncu yılında başta adalet talebimiz olmak üzere, katliamları unutmayacağız. 10 yıldır adalet dedik. Ama artık öyle bir noktaya geldik ki kararlar sinir uçlarımıza dokunuyor. Suçla bağlantısı olan herkes gün yüzüne çıkacak ve herkes hesap verecek. Hukuka aykırı kararlara rağmen adalet istiyoruz. Bu ülkenin 104 insanının hayatını saymayan, bizi tümden yok etmeye çalışan bu sisteme de gitmediğimizi yeniden hatırlatıyoruz" denildi.

"BİZİ O MEYDANDA VURANLAR BARIŞI HEDEF ALDILAR"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptığı konuşmada, "Tam 10 yıl önce bu saatlerde bu meydanlar toplandık, barış, demokrasi için toplandık. O gün o meydanda bizlerin sesi, soluğu, nefesi kesilmek istendi. O meydanda bu ülkenin aydınlık geleceği, umutları söndürülmek istendi: O gün bizi o meydanda vuranlar barışı hedef aldılar. 10 yıldır hakikat mücadelesi veriyoruz, adalet mücadelesi veriyoruz. Bu katliamların hesabı sorulmadıkça çok daha karanlık dönemlerin önü açılır. " ifadelerini kullandı.

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, "Kamu vicdanına sesleniyoruz. Devletin bu katliamda sorumluluğu olmayabilir mi? Peki biz bu ülkenin sokaklarında güvende miyiz? Bugün de barış örülmeye çalışılıyor. Sınırın diğer tarafında katliamı reva gören anlayış buradan bu barışı nasıl oluşturacak" dedi.

"ÜLKEMİZ NERDEYSE BİR KATLİAMLAR ÜLKESİ OLDU"

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, "Bizler yaralı arkadaşlarımıza yardımeteye çalışırken biber gazı sıkanlar, tomalarla saldıranları asla unutmayacağız, affetmeyeceğiz. Kamu görevlilerini de mahkemeye çıkartmayanları da unutmayacağız. Ülkemiz nerdeyse bir katliamlar ülkesi oldu. Her katliamın arkasında açığa çıkmış ya da çıkartılmamış devlet ilişkileri olduğunu biliyoruz. Gerçekleri bulandırmaya, gizlemeye yönelik bilinçli bir devlet politikası yıllardır uygulanıyor. Bugün burada bir kez daha söz verelim, 10 Ekim Katliamı insanlığa karşı işlendi" şeklinde konuştu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2. Başkanı Dr. Pınar Saip, konuşmasında, "Ülkemizde çok zor günler geçiyoruz, bir yanıyla da umutluyuz çünkü hala direniyoruz. Bir seçim kaybettikten sonra başımıza gelenleri biliyoruz. Biz biliyoruyz bu bombaların sonunda seçimi kazandılar ancak biz farkındayız sorumluların onlar kaybetti" ifadelerini kaydetti.

"BARIŞ SEVDALILARININ ÖZGÜRCE EYLEM YAPTIĞI COĞRAFYAYI YARATACAĞIZ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bu davada 10 yıldır Türkiye'nin gündeminde tutanların mücadelelerine teşekkürlerimi iletiyorum. Emin olun birgün bu topraklarda katliamın olmadığı, barış sevdalılarının özgürce eylem yaptığı bir coğrafyayı omuz omuza yaratacağımızın sözünü veriyorum" sözlerini kullandı.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, "Barış için, eşit haklar için 104 yoldaşımızı saygıyla anıyorum. Biraz önce buraya gelir polis arama nooktalarında 3 defa arandık, ancak 10 yıl önce bu hassaasiyeti göstermeyenler IŞİD barbarlarını buraya kana bulamak için buraya kadar getirildiler. 10 yıl önce söylenen sözler hafızamızdadır, o dönemin başbakanının söyledikleri hafızamızdadır. 'Verin 400 milletvekilini bu iş bitsin' diyenler hafızamızdadır. Türkiye'nin dört bir yanında katliama yol verenler hafızalardadır. Er ya da geç hesap soracağız, mutlaka biz kazanacağız" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Bu katliamın teşhisini doğru koymamız lazım. Bu katliam, iktidarını 7 Haziran'da kaybeden, bir iktidarın tekrar iktidar olabilmek için katillerini üzerimize salmış olduğu dönemin adıdır. İktidarın tüm dünyadaki katillerin Suriye'ye geçmesi için sınırları açtığı dönemde Antep'inden birçok iline kadar çeteler, katiller örgütlendi. Ve bu meydana gelip eylem yapanlar bilirler ki buraya gelmek o kadar kolay değildir. Göz göre göre yaşanan bir katliamdır. Katliam Antep'ten buraya çay içe içe gelmiştir. Bu katliamın sonunda derneğin mücadelesiyle birçok insan ceza almıştır ama kamu görevlileri ceza almadı ve de bir tek istifa gelmemiştir. Sizlerin yanınızdayız, katledilenleri tekrar anıyorum" dedi.

"KÖTÜLÜK İKTİDARI ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN BOMBALARIN YOLUNU AÇMIŞTIR"

SOL Parti MYK üyesi İlknur Başer, "Göz göre göre devlet eliyle tetiği sıkanlar, bombaları patlatanla bu katliamı neden yaptılar. Gezi'yi, 7 Haziran 2015 seçimlerini unutmayalım. AKP iktidarı ilk kez yeterli oyu alamamıştı ama ardından Ankara'nın göbeğinde halkın can güvenliğinden sorumluolan iktidarın sorumluluk almayarak bu katliamın önünü açmışlardır. Bugün eğer sefalet düzeni sürüyorsa, kadınlar sokak ortasında öldürülüyor, işçi grevleri yasaklanıyorsa, belediyelere kayyum atanıp demokrasi rafa kaldırılıyorsa, topraklarımız emperyalist tekellere peşkeş çekiliyorsa işte bu kötülük iktidarı yüzündendir. Bu kötülük iktidarı ömrünü uzatmak için bombaların yolunu açmıştır" sözlerini kullandı.

YÜRÜYÜŞE POLİS ENGELİ

Gar önündeki anmanın ardından kitle, Ankara Adliye’sine doğru 'Adalet Yürüyüşü' gerçekleştiriyor.

Yürüyüşe izin vermeyen polis kitlenin önüne barikat kurdu. Polis, kitleye biber gazlı müdahalede bulunuyor.

Devam ediyor...