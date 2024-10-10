10 Ekim Katliamı'nda yaşamını yitirenler anılıyor

‘Emek, Barış ve Demokrasi’ mitingine IŞİD tarafından gerçekleştirilen, 104 kişinin yaşamını yitirdiği, 500’ün üzerinde insanın yaralandığı 10 Ekim Ankara Katliamı’nın dokuzuncu yılı geride kaldı.

10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenleri anmak için Ankara'da bir araya gelenler Ulus Metro çıkışında buluştu.

Metro çıkışında toplananlar anma için katliamın yaşandığı Ankara Tren Garı önünde yürüdü.

Katliamın yaşandığı yerde saygı duruşunun ardından katliamda hayatını kaybeden yurttaşların ismi okundu.

Anma önünde yapılan açıklamada, "9 senedir hangi kapıyı çalarsak, hangi talebimizi söylesek gözleri kör oldu, kulakları sağır oldu. Arkadaşlarımızın kanında onların da payı var, arkadaşlarımızın katledilmesinde onların da suçu var. En az o IŞİD'li katiller kadar suçlular. Ama bilsinler ki biz bu mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Gerçek katilleri o saklandıkları perdelerin ardından çekip alacağız" denildi.

"KATLİAM, SİYASİ CİNAYET OLARAK APAÇIK ORTADADIR"

Saldırıda hayatını kaybeden avukat Uygar Coşgun'un eşi ve 10 Ekim Barış Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun, basın açıklamasını okudu.

Açıklamada, "10 Ekim Ankara Katliamı insanlığa karşı suç kabul edilmeyecekse hangi dava kabul edilecek? Katliamın karanlık taraflarının gün yüzüne çıkacağı günleri bekliyoruz. Dönemin siyasilerinin açıklamalarına bakınca da 10 Ekim Ankara Katliamı siyasi cinayet olarak apaçık ortadadır" denildi.

Anmada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "9 sene önce burası kana bulanmıştı. 104 barış güvercini kana bulandı, Türkiye kana bulandı, barışa kan sıçrattılar. Yitirdiklerimizi saygıyla anıyorum. Onları unutturursak yen katliamın kapısının açılmasına sebep oluruz. Onların tek talebi adaletti, barıştı. Bizler her daim söyledik, yine söylüyoruz; bu iktidar varlığını IŞİD'le işbirliği yaparak sağlamak istedi. Bizler yitirdiğimiz canları asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Ve sevgili barış güvercinleri sizlere sözümüz olsun ki; bayrağınız asla yerde kalmayacak. Bizler barış kazanana dek mücadele edeceğiz" dedi.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, "Bu katliamların hesabını er ya da geç halkımıza verecekler. Bu ülkede her ay Ankara Katliamı kadar iş cinayetleri yaşanıyor. Kadınlar, çocuklar katlediliyor. Adeta katliamlar ülkesi haline gelmiş bir yerde yaşıyoruz. Burdan şunu tekrar söylüyoruz, mutlaka ve mutlaka yaptığınız bu katliamların hesabını ödeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Anmada söz alan KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ise, "Barışı savunan insanlarımızı aramızdan koparıp aldılar. Bu ülkede yaşanan katliamları hafızalarımızdan silmek istiyorlar. Buraya gelen her arkadaşımız emöeğin haklarını savunmak için, demokrasiye, adalete olan özlemleri nedeniyle buradalar. Bir kez daha onların hasret duyduğu barışa, onların mücadelesi Türkiye tarihine altın harflerle not düşülmüştür" sözlerini kaydetti.