10 Ekim Katliamı'nın üzerinden 10 yıl geçti: Yaşamını yitirenler anılıyor
10 Ekim 2015’te Ankara’daki barış ve demokrasi mitingine yönelik IŞİD’in düzenlediği canlı bomba saldırısında yaşamını yitiren 104 yurttaş için anma töreni düzenlenecek.
‘Emek, Barış ve Demokrasi’ mitingine IŞİD tarafından gerçekleştirilen ve 104 kişinin yaşamını yitirdiği, 500’ün üzerinde insanın yaralandığı 10 Ekim Ankara Katliamı’nın üzerinden 10 yıl geçti.
10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenleri anmak için Ankara'da bir araya gelenler Ulus Metro çıkışında buluştu.
Metro çıkışında saat 09:00'da toplananlar anma için katliamın yaşandığı Ankara Tren Garı önüne yürüdü.
Yürüyüşte, '10 Ekim'i unutma, unutturma', 'Devrim şehitleri ölümsüzdür', 'Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek', 'Faşizme ölüm, halka hürriyet' ve 'Savaşa hayır, barış hemen şimdi' sloganları atıldı.
Katliamın yaşandığı yerde saat 10:04'te yapılan saygı duruşunun ardından katliamda hayatını kaybeden yurttaşların ismi okundu.
Gar önündeki anmanın ardından kitle, Ankara Adliye’sine doğru 'Adalet Yürüyüşü' gerçekleştirecek.
Devam edecek...
- Anma ve Adalet Yürüyüşü
09.00 – Ulus Metro önünde buluşma
10.04 – Anma – Emek-Barış ve Demokrasi Meydanı (TCDD Gar Önü)
10.30 – Adalet Yürüyüşü (Ankara Garı önünden Ankara Adliye’sine)
14.00 – 10. Yılında 10 Ekim Müzik Dinletisi (Çağdaş Sanatlar Merkezi
18.00 – Panel & Forum
- 11 Ekim 2025
14.00 – 10. Yılında 10 Ekim Dertleşi & Söyleşi (Çağdaş Sanatlar Merkezi)
14.00 – 10 Ekim Ankara Katliamı’nın 10. Yılında Adaleti Aramak (ABEM Av. Rahmi Mağat Konferans Salonu)
- 12 Ekim 2025
11.30 – Mezarlık Ziyareti (Karşıyaka Mezarlığı)
- 18 Ekim 2025
14.00 – 10. Yılında 10 Ekim Müzik Dinletisi (Mamak Kültür Merkezi)
- 19 Ekim 2025
13.00 – İsmail Kızılçay Anması, Mezarlık Ziyareti (Kurtuluş Parkı, Vedat Dalokay Nikah Salonu önünde 09.00’da servis kalkacak)