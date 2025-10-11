10 Ekim Katliamı ülkenin dört bir yanında anıldı: Sözümüz bitmedi

Haber Merkezi

Ankara’da 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen ‘Emek, Barış ve Demokrasi’ mitingine IŞİD tarafından gerçekleştirilen ve 104 kişinin yaşamını yitirdiği, 500’ün üzerinde insanın yaralandığı 10 Ekim Katliamı’nın üzerinden 10 yıl geçti. Ülkenin pek çok kentinde düzenlenen anma törenlerinde, '10 Ekim'i unutma, unutturma', 'Devrim şehitleri ölümsüzdür', 'Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek', 'Faşizme ölüm, halka hürriyet', 'Adalet halkların elleriyle gelecek' ve 'Savaşa hayır, barış hemen şimdi' sloganları atıldı. Ülkenin dört bir yanındaki törenlerde adaletin 10 yıldır sağlanamamasına tepki gösterildi.

Başkentteki anmaya 10 Ekim Barış Derneği ve yurttaşların yanı sıra TMMOB, DİSK, CHP, DEM Parti ve SOL Parti yöneticileri başta olmak üzere birçok siyasi parti temsilcisi ve emek meslek örgütü katılırken Ankara Gar’ı önünden Ankara Adliyesi’ne yürümek isteyen yurttaşlar polis müdahalesi ile karşılaştı. Gerçekleştirilmek istenen ‘Adalet Yürüyüşü’ne izin vermeyen polis kitlenin önüne barikat kurdu. Yürümek isteyen kitle, "Halka değil, katillere barikat" sloganları attı. Polis, ara ara biber gazlı müdahalede bulundu. 10 Ekim Derneği, ailelere ve kitle barikat önünde oturma eylemi yaptı.

HESAP VERECEKLER

Ankara’da yapılan anmada konuşan 10 Ekim Barış Derneği Başkanı Mehtap Sakinci, “Gelinen noktada; 10 Ekim Ankara Katliamı kapsamında, ilk defa bu ülkede insanlığa karşı suç kapsamında açılmış bir kamu davası vardı. Ancak bu davada yargılanan tek bir IŞİD’li sanık hakkında mahkeme tarafından beraat kararı verilerek IŞİD’liler yönünden cezasızlık pratiği işletilmeye devam edilmektedir. 10 yıldır ‘Adalet’ demeye devam ediyor isek de 10’uncu yılında öyle bir noktaya geldik ki, bu kapsamda verilen kararlar artık sinir uçlarımıza dokunmaktadır” denildi.

Açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı: “TCK’deki açık yasa maddesine rağmen katliamda dahli olan IŞİD’liler hakkında insanlığa karşı suç fiilinden ceza verilmemesinin ana sebebi; davamızın ceza zamanaşımına yenik düşmesinin amaçlanmasıdır. Aksi takdirde; insanlığa karşı suç kabulü ile bu ülkede güç ilişkileri değiştiğinde; kamusal sorumluluk ortaya çıkarılacak, suçla bağlantısı olan herkes gün yüzüne çıkacak ve tüm sorumluların hesap vereceği gün gelecektir.”

UMUT HÂLÂ AYAKTA

SOL Parti tarafından yapılan açıklamada 7 Haziran 2015 seçimleri ile AKP’nin tek başına iktidar olma imkânından uzaklaştığı anımsatıldı. Açıklamada, “Gezi’den başlayarak adım adım büyüyen toplumsal irade, 7 Haziran seçim sonuçlarında tayin edici bir rol oynadı. Bu nedenledir ki, ABD emperyalizminin beslemesi olan IŞİD eliyle bu toplumsal birleşik güç doğrudan hedef alındı. Bu direniş gücünün büyük bir saldırı dalgasıyla etkisizleştirildiği bir ortamda, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yeni seçim çağrısıyla gidilen 1 Kasım seçimlerinde, AKP’nin yüzde 50’yi aşan oy oranı yeni bir dönemin kapısını araladı. MHP ile ittifak içinde, ülke Suriye’de kurulan Büyük Ortadoğu bataklığına sürüklenirken; dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun ‘Oylarımız yükseldi’ nidaları eşliğinde, ülke kan revan içinde OHAL koşullarında tek adam rejimine itildi. Başta 10 Ekim olmak üzere, katliamlarla inşa edilen bu rejim, geçen 10 yılın ardından en gerici güçlerden ve bir avuç haramzade dışında kimsenin arkasında duramadığı bir çöküşe sürüklenmekten kurtulamadı. Tüm bu kan deryası, baskı ve zorbalık ortamı içinde umut hâlâ ayakta. Her adımında birleşerek bu karanlık rejimin yenilgiye mahkûm olduğunu göstermeye devam eden bu ülkenin direnen insanları var” ifadeleri kullanıldı.

EMEP tarafından yapılan açıklamada da özetle şu ifadelere yer verildi: “Ülkeyi IŞİD üssü haline getirenlerin sorumluluğu Gaziantep’ten Adıyaman’a Kilis’ten Ankara’ya kadar uzanmıştır. Saklanan istihbaratlar, miting için alınmayan önlemler, tertip komitesine verilmeyen bilgiler, savcıların odalarına sakladığı klasörler, katliamdan on gün önce ihbar edilip tespit edilen sanıkların yakalanmaması sayesinde gerçekleşmiştir bu katliam.”

MÜCADELE SÜRECEK

CHP Lideri Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kötülüğe karşı iyiliğin, adaletsizliğe karşı hakkın yanındayız. Biliyoruz ki kötülük büyüse de, iyilik hep kazanır. Adaletin tecellisi, barışın hâkimiyeti için kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu ise yayımladığı açıklamada, “Katiller ve arkasındaki güçler, bundan 10 yıl önce gerçekleştirdikleri katliamla umutlarımızı yok etmek ve yaşadığımız coğrafyayı kendi zihniyetlerinin karanlığına mahkûm etmek istediler” ifadeleri yer aldı.

TKP ise yayımladığı açıklamada ise “Emperyalizmin, holding ve tarikat düzeninin ülkemizde ve bölgede insanlara sunduğu gelecek yağma, sömürü ve katliamlardan ibaret! İçinde yaşadığımız düzen, ortada ne yaşanabilir bir ülke ne de insanca bir yaşam olanağı bırakıyor. Bu düzen kandan besleniyor. 10 Ekim’in ve bize yaşatılan tüm katliamların hesabını sormak için sermaye düzeninden kurtulmamız gerekiyor” denildi.

UNUTMAYACAĞIZ

TİP tarafından yapılan açıklamada ise “katliamın gerçekleşmesinde ve üzerinin örtülmesinde pay sahibi olanların unutulmayacağı ve affedilmeyeceği” vurgulandı.

TKH’ın yaptığı açıklamada ise “AKP eliyle kurulan bu gerici düzen son bulmadan Ankara Gar Katliamı’nın gerçek sorumluları da hesap vermeyecektir” denildi.

SESİMİZİ KESMEK İSTEDİLER

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi tarafından yapılan açıklamada katliamın “örgütlenmiş, kitlesel bir şiddet eylemi ve insan hakları felaketi” olduğu belirtildi. Soruşturma ve yargılamaların “sistematik biçimde eksik” yürütüldüğünü vurgulayan dernek, mağdurların ve yakınlarının ifade özgürlüklerinin polis baskısıyla kısıtlandığını, adalet arayışlarının bastırıldığını dile getirdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz Ankara’daki anmada yaptığı konuşmada "Yaralı arkadaşlarımıza yardım etmeye çalışırken biber gazı sıkanlar, tomalarla saldıranları asla unutmayacağız, affetmeyeceğiz. Kamu görevlilerini de mahkemeye çıkartmayanları da unutmayacağız. Her katliamın arkasında açığa çıkmış ya da çıkartılmamış devlet ilişkileri olduğunu biliyoruz” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Dr. Pınar Saip, "Ülkemizde çok zor günler geçiyoruz, bir yanıyla da umutluyuz çünkü hâlâ direniyoruz. Bir seçim kaybettikten sonra başımıza gelenleri biliyoruz. Bu bombaların sonunda seçimi kazandılar ancak biz farkındayız sorumluların onlar kaybetti" ifadelerini kaydetti.

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, "Devletin bu katliamda sorumluluğu olmayabilir mi? Peki biz bu ülkenin sokaklarında güvende miyiz? Bugün de barış örülmeye çalışılıyor. Sınırın diğer tarafında katliamı reva gören anlayış buradan bu barışı nasıl oluşturacak?" diye sordu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise "O gün o meydanda bizlerin sesi, soluğu, nefesi kesilmek istendi. O meydanda bu ülkenin aydınlık geleceği, umutları söndürülmek istendi. Bu katliamların hesabı sorulmadıkça çok daha karanlık dönemlerin önü açılır" ifadelerini kullandı.

∗∗∗

‘ÖFKEMİZ HİÇ DİNMEDİ’

10 Ekim Katliamı’nda yaşamını yitiren 104 kişi için Ankara ve İstanbul’un yanı sıra pek çok kişi anma töreni düzenlendi. Düzenlenen eylemlerin bir kısmı şu şekilde:

• İZMİR: 10 Ekim Katliamı Anıtı önünde düzenlenen anmada konuşan katliamdan yaralı olarak kurtulan Mustafa Bozdağ, "10 Ekim, iyileşmeyecek yürek yaralarımızın, parçalanmış bedenlerimizin, kadınlara, çocuklara yönelik şiddete karşı, yaşam alanlarımızı savunuşumuzun adıdır " dedi. Konuşmaların ardından kitle Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüdü. Anma yaşamını yitirenlerin anısına karanfillerin denize atılması ile sona erdi.

• ADANA: Adana Garı'nda düzenlenen anma töreninde KESK Dönem Sözcüsü ve Tarım Orkam-Sen Adana Şube Başkanı Eser Demirçin, siyasi ortamın ve uygulanan politikanın bir ürünü olduğunu söyledi. Katliamın siyasi ve hukuki boyutu ile aydınlatılmasını isteyen Demirçin, "Katliamın gerçek sorumluları hâlâ ortaya çıkarılamadı. Tek bir idari yetkili bile resmi olarak soruşturulup yargılanmadı" diye konuştu. Kitle konuşmaların ardından katliamda yaşamını yitirenlerin fotoğraflarıyla bulunan Barış Anıtı'na kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.

• ANTALYA: Attalos Anıtı önünde düzenlenen anmada hayatını kaybedenlerin anısına anıta karanfiller bırakıldı. KESK Antalya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Devrim Mol, 10 Ekim Katliamı'nın üzerinden geçen 10 yıla rağmen acının ve öfkenin dinmediğini belirtti. Mol,"Tüm bu kan deryası, baskı ve zorbalık ortamı içinde umut hâlâ ayakta" dedi.

• DİYARBAKIR: Katliamda yaşamını yitiren Feyat Deniz ve Abdullah Erol mezarları başında anıldı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Yeniköy Mezarlığı'nda bulunan Erol'un ve Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mezarlığı'nda bulunan Deniz'in mezarları başında yapılan anmada yapılan konuşmalarda Deniz ve Erol'un mücadelelerini devam ettireceklerini vurguladı. Ziyaretler mezarlara karanfiller bırakılmasıyla son buldu.