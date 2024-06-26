10 Ekim Katliamı’nda karar duruşması bugün

Haber Merkezi

10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu, bugün görülecek olan karar duruşması için dayanışma çağrısı yaptı.

Bugün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan davaya yapılan çağrıda, yargılamada savcılığın geçen celse esas hakkında verdiği mütalaa ile karar aşamasına geldiği belirtildi.

Açıklamada, duruşma öncesi Sıhhıye Adliyesi önünde gerçekleştirilecek olan basın açıklamasına çağrı yapıldı.

EMEP Milletvekili Sevda Karaca ise duruşmaya yaptığı çağrıda şunları söyledi: "Gerçeklere karşı bir duvar gibi duran yargının vereceği karardan kimsenin umudu yok. Sorumlular yargılanmadıkça gerçek adalet gelmeyecek."