10 Ekim Katliamı’nın öncesi sonrası aklandı

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Gar Katliamı Davası’nda sorumluluğu olan emniyet müdürleri hakkındaki yapılan başvuruya ilişkin kararını 8 yıl sonra verdi.

AYM, gerekçeli kararında kamu görevlileri hakkında soruşturmaya izin vermeyen Ankara Valiliği ile soruşturma açmayan Ankara Savcılığını haklı buldu. 10 Ekim Katliamı Davası Avukat Komisyonu ise AYM’nin kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada “Anayasa Mahkemesi de Devletin katliamdaki sorumluluğunu ortaya koyan delilleri inkâr edenler ittifakına katıldı” ifadesine yer verildi. Komisyondan yapılan açıklamada şunlar denildi:

“Başvurudan 8 yıl sonra verilen, usulü olduğu iddia edilen ve açıkça gerçeğe aykırı gerekçelerle kabul edilemez bulunan bu kararla başvurucuların mağdur olduğu inkâr edildi, idari ve adli yargıdaki bütün aşamalar çarpıtıldı ve sonuç olarak 10 Ekim Ankara Katliamı, öncesi ve sonrası aklandı. Devletin güç savaşlarından bize düşen kırıntılarla değil, tırnaklarımızla kazıyarak elde ettiğimiz gerçeklerle bütün sorumluları mahkûm edeceğiz. Bir kez daha hatırlatmak istiyoruz: Katilleri de koruyanları da unutturmayacağız!"