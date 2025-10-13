10 Ekim’de katledilenler anıldı

Haber Merkezi

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 10 Ekim Ankara Garı Katliamı’nda hayatını kaybedenler için mezarlık ziyareti gerçekleştirdi. İlk olarak Doğançay Mezarlığında Ayşe Deniz ve Berna Koç’un mezarı ziyaret edildi. Ardından Kaynaklar Mezarlığında Mustafa Budak ve Ayrancılar Mezarlığında Piro Yıldırım için anma düzenlendi.

Katliamdan yaralı kurtulan 10 Ekim Barış Derneği üyesi Mustafa Özdağ, “10 yıldır biz bu katliamların gerçek faillerinin, birkaç tane tetikçinin değil, emri verenden onu koruyup kollayana kadar herkesin yargılandığı bir adalet sürecinin mücadelesini veriyoruz. Belki bir 10 yıl daha devam edecek ama hakikatler er ya da geç açığa çıkacak ve bu insanlar tarihin sayfalarında katiller olarak yer alacaklar. Bizler ise barış mücadelesinde yaşamını yitiren onurlu insanlar olarak yer alacağız” dedi. Anmada “mücadeleniz, mücadelemizdir” denilerek mezarlara karanfiller bırakıldı.