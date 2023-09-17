10 ev, 3 ahırın yandığı köy görüntülendi

Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı bir köyde çıkan ve 10 ev ve 3 ahırın kullanılmaz hale geldiği yangın havadan görüntülendi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Araç ilçesi Tavşanlı köyü Sarmaşık Mahallesi’nde meydana geldi. Köydeki bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 9 ev ve 3 ahıra daha sıçradı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Müdahalenin sürdüğü yangında 10 ev ve 3 ahır yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yanan köy havadan görüntülendi.