10 Eylül Çarşamba 2025 TV Yayın Akışı | Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı
10 EYLÜL ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI
10 Eylül Çarşamba 2025 gününe ait Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listelerini aşağıda görüntüleyebilirsiniz.
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 00:00 Eşref Rüya
- 01:15 Mandıra Filozofu İstanbul
- 02:00 Poyraz Karayel
- 04:30 Kuzey Güney
- 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 14:00 Gelinim Mutfakta
- 16:30 Arka Sokaklar
- 19:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Eşref Rüya
- 23:30 Çiçero
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Bahar
- 00:15 Bahar
- 02:45 Gelin Evi
- 06:00 Güzel Günler
- 08:00 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 İyi Bir Aile Değiliz
- 22:00 Bahar
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 00:00 Öldürme Arzusu
- 00:45 Terminatör: Kara Kader
- 02:55 Teşkilat
- 05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
- 06:35 Kara Tahta
- 09:20 Adını Sen Koy
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 15:35 Teşkilat
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Ajan
- 22:45 Gönül Dağı
HALK TV YAYIN AKIŞI
- 07.00-08.00 Nevra Öner ile Günaydın Türkiye
- 08.00-11.00 İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah
- 11.00-13.00 Seda Selek ile Neden Sonuç / Mehmet Tezkan / İbrahim Kahveci
- 13.00-15.00 Buket Güler ile Haber Masası
- 15.00-16.00 Remziye Demirkol ile Manşet 15
- 16.00-17.00 Sorel Dağıstanlı ile Parantez
- 17.00-18.00 Gözde Şeker ile Kırmızı Çizgi
- 18.00-20.00 Ece Üner ile Halk Ana Haber
- 20.00-01.00 Kürşad Oğuz ve İsmail Saymaz Rota
ATV YAYIN AKIŞI
- 00:00 Gözleri KaraDeniz
- 02:00 Gözleri KaraDeniz
- 04:30 Kardeşlerim
- 06:30 Ateş Kuşları
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 Gün Ortası
- 14:00 Gözleri KaraDeniz
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Can Borcu
- 23:20 Gözleri KaraDeniz
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 00:00 Kral Kaybederse
- 01:00 Baba Ocağı
- 03:00 Dürüye'nin Güğümleri
- 05:00 Söz
- 07:00 İstanbullu Gelin
- 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 En Güzel Bölüm
- 17:40 Söz
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Sahipsizler
NOW YAYIN AKIŞI
- 00:00 Başka Bir Sen
- 01:00 İlk Buluşma
- 02:15 Her Yerde Sen
- 04:15 Bay Yanlış
- 06:00 Karagül
- 07:30 İlk Bakış
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Karagül
- 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
- 20:00 Prestij Meselesi
- 22:45 Şevkat Yerimdar
TV8 YAYIN AKIŞI
- 00:00 MasterChef Türkiye
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 Gel Konuşalım
- 06:00 Tuzak
- 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 Gel Konuşalım
- 11:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye