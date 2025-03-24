10 gazeteci gözaltına alındı: Meslek örgütlerinden tepki

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da dahil 48 kişi dün tutuklandı.

Gözaltılarla başlayan eylemler tutuklama kararının ardından daha kalabalık sürdü. Bu sabah aralarında basın mensuplarının da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) bu sabah yapılan ev baskınlarında, BirGün yazarı Barış İnce, gazeteciler Bülent Kılıç, Zeynep Kuray, Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç, Zişan Gür, Murat Kocabaş, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri ve İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı'nın gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul'da alınan gazeteciler, Vatan Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ardından basın meslek örgütlerinden tepkiler geldi. Tepkilerden bazıları şöyle:

Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş): Bu sabah yapılan operasyonlarda NOW Muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabir Bülent Kılıç, gazeteci Zeynep Kuray, AFP muhabiri Yasin Akgül, gazeteci Hayri Tunç, İBB foto muhabiri Kuruluş Arı, Sendika.org muhabiri Zişan Gür ve BirGün yazarı Barış İnce gözaltına alındı. Gazetecileri ev baskınlarıyla gözaltına almak, basın özgürlüğüne ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına yapılmış bir saldırıdır. Gazetecileri susturarak gerçeği gizleyemezsiniz. Gözaltına alınan gazeteciler derhal serbest bırakılsın.

Bu sabah yapılan operasyonlarda NOW Muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabir Bülent Kılıç, gazeteci Zeynep Kuray, AFP muhabiri Yasin Akgül, gazeteci Hayri Tunç, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, https://t.co/hTNXq26NI9 muhabiri Zişan Gür ve BirGün yazarı Barış İnce gözaltına alındı.… pic.twitter.com/wULzSUjDjL — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) March 24, 2025

Gazeteciler Sendikası (TGS): Yine şafak baskını, yine gazeteciler... Bu sabah 06.00'da yapılan ev baskınları ile öğrenebildiğimiz kadarıyla beş meslektaşımız AFP muhabiri Yasin Akgül, Now Haber muhabiri Ali Onur Tosun, Bülent Kılıç, Zeynep Kuray ve İBB foto muhabiri Kurtulu Sarı gözaltına alındı. Yaşananları ve gerçekleri kitlelere yansıtan gazeteciler, kamuya karşı görevlerini ve sorumluluklarını yerine getiriyor. Gazetecilere yönelik baskı ve susturma politikalarınızdan vazgeçin.

Yine şafak baskını, yine gazeteciler...



Bu sabah 06.00'da yapılan ev baskınları ile öğrenebildiğimiz kadarıyla beş meslektaşımız AFP muhabiri @yasinnakgul, Now Haber muhabiri @AliOnurTosun, Bülent Kılıç, @zeynokuray ve İBB foto muhabiri @kurtulusari gözaltına alındı.… — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) March 24, 2025

TGC: GAZETECİLERİ GÖZALTINA ALMAKTAN VAZGEÇİN

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC): Halkın haber alma hakkı en üstün kamu yararıdır. Gazeteciler bu kamu yararının gerçekleşmesi için görev yapmaktadır. Demokratik ülkelerde ilgili kurumlar, yurttaşları gibi gazetecilerin de can ve iş güvenliğini sağlamakla sorumludur. Ancak ülkemizde tam aksine kuruluş yasalarına aykırı davranan kurumların temsilcileri gazetecilerin can ve iş güvenliğini sürekli tehdit etmektedir.

19 Mart 2025 Çarşamba günü CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişinin gözaltına alınma kararının ardından Saraçhane’deki toplantıları ve eylemleri izleyen gazetecilere yönelik yine haksız, hukuka ve kanuna aykırı gözaltı uygulaması yapılmıştır.

İstanbul’da #NOWTV muhabiri Ali Onur Tosun, #Birgün yazarı Barış İnce, foto muhabiri Bülent Kılıç, #FransızHaberAjansı (AFP) muhabiri Yasin Akgül, gazeteci Zeynep Kuray, sendika.org sitesi muhabiri Zişan Gür, gazeteci Hayri Tunç, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam, İzmir’de ise foto muhabiri Murat Kocabaş gözaltına alınmıştır. Saraçhane’deki eylemleri izleyen #Birgün muhabirleri Ebru Çelik ve Deniz Güngör güvenlik güçleri tarafından darp edilmiştir. Gazetecilerin sürekli gözaltı uygulamasıyla baskı altına alınmaya, sindirilmeye çalışılması halkın haber alma hakkının engellenmesidir. Bu tutumu protesto ediyoruz. Meslektaşlarımız bir an önce serbest bırakılmalıdır. Gazetecilik yapmaları engellenmemelidir.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Saraçhane’deki toplantı ve eylemleri canlı yayınla ekrana taşıyan televizyon kuruluşlarını lisanslarını iptal etmekle tehdit etmiştir. RTÜK iktidara yakın olmayan TV kanallarını düzenli olarak cezalandırarak, hukuksuzluğu sürdürmekten basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü engellemekten vazgeçmelidir. RTÜK’ün görevi yurttaşların haber alma, gerçeğe erişim ve bilgilenme hakkını engellemek, TV kuruluşlarını tehdit değildir. RTÜK medya kuruluşlarını tehdit etmekten vazgeçmelidir. RTÜK’ü kararlarında tarafsız davranmaya, Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya çağırmaya devam ediyoruz. #Gazeteciliksuçdeğildir.”