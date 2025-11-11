10 genç işçiden dördü kayıtdışı

Kocaeli Dilovası ilçesindeki Ravive Kozmetik isimli parfüm doldurma işletmesinde meydana gelen yangında kayıtdışı, güvencesiz, ucuz işgücüne dönüştürülen 18 yaşının altındaki 3 genç kadının ölümü Türkiye’deki çocuk işçiliğinin aynası oldu.

Yangında yaşamını yitiren 6 işçiden Nisanur Taşdemir’in 15 yaşında, Tuğba Taşdemir’in 17 yaşında ve Cansu Esatoğlu’nun 15 yaşında olması çocuk işçiliğinin yanı sıra kayıtdışılığa da dikkati çekti.

TÜİK’in hanehalkı işgücü istatistikleri, 15-19 yaş arasındaki gençlerin işgücü içindeki konumunu gözler önüne seriyor. TÜİK’in yılın ikinci çeyrek dönemine ilişkin işgücü istatistiklerine göre 15-19 yaş grubundaki gençlerin 1 milyon 665 bini istihdamda, 281 bini ise iş arıyor. Bu gençlerin 674 bini kayıt dışı çalıştırılıyor.

Toplam istihdam içerisinde kayıt dışı istihdam oranı yüzde 25,9 olurken 15-19 yaş aralığındaki istihdamda yer alan gençlerin yüzde 40’ının kayıt dışı çalıştırıldığı belirlendi.

Ülke genelinde kayıt dışı istihdamın 8 milyon 464 bin civarında olduğu göz önüne alındığında kayıtdışı çalıştırılan her 100 kişiden 8’ini 15-19 yaş grubundakiler oluşturuyor.

878 BİNİ HİZMET SEKTÖRÜNDE

2021 yılında 15-19 yaş aralığındaki 454 bin kişinin istihdam edildiği hizmet sektöründe çalışan işçi sayısı 5 yılda iki katına ulaştı. Bu yaş grubunda iktisadi faaliyet kollarına göre 878 bini hizmet sektöründe, 380 bini sanayi sektöründe, 258 bini tarım sektöründe, 149’u ise inşaat sektöründe çalışıyor. İstihdamdaki bu gençlerin 470 bini lise mezunuyken 12 bini okuma yazma bilen ancak hiçbir okuldan mezun olmayanlardan oluşuyor.

KÜÇÜK YAŞTA İŞKUR SIRASINA GİRDİLER

Öte yandan en yaygın iş arama kanallarından olan İŞKUR’da da bu yaş grubundakilerin sayısı dikkat çekiyor. 15-19 yaş grubundaki 116 bin kişi İŞKUR üzerinden iş arıyor, Ocak-Ekim döneminde bu yaş grubundaki 107 bin kişi ise İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi.