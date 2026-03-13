10 günde 3'üncü kez: MSB, İran'dan ateşlenen mühimmatın etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın daha Doğu Akdeniz'de konuşarak NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık mühimmatın nereye düştüğünü ise açıklamadı.

"GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR"

Bakanlık'tan yapıldığı söylendi:

"İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşarak NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildi.

Bölgenin topraklarına ve hava sahasına doğru yönelen her türlü teknolojiye karşı gerekli tüm kararlılıkla ve sorgusuz bir şekilde alınmakta, olay bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir.

Milli güvenliğimiz önceleyerek bölgedeki gelişmeler tüm ayrıntılarıyla takip edilmekte ve değerlendirilmektedir."

ÜÇÜNCÜ KEZ YAŞANDI

Düşen mühimmat İran'dan ateşlenen ve Türkiye topraklarına gelen 3'üncü mühimmat oldu. İlk olarak 4 Mart'ta Hatay Dörtyol'a, daha sonra 9 Mart'ta Gaziantep'e mühimmat parçası düşmüştü. İran'ın iki olayda da hedefinin Türkiye olmadığını açıklamıştı.