10 gündür kayıp: Alzheimer hastası emekli öğretmenin son görüntüsü ortaya çıktı

Iğdır'ın Küllük Köyü'nde 10 Ekim'den bu yana kayıp olan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Alzheimer hastası emekli öğretmen İslam Temeş'in son görüntüsü ortaya çıktı.

Küllük Köyü sakinlerinden Tuncer Güneş, evlerinin güvenlik kamerasını inceleyerek Temeş’in görüntüsüne ulaştı. Görüntülerde, Temeş’in 10 Ekim günü saat 16.23’te Tuncer Güneş’in evinin önünden geçtiği görülüyor.

Tuncer Güneş, “İslam amcanın kaybolması köyümüzde hepimizi derinden üzdü. Köy halkı, 'elden bir şey gelir mi' diye gece gündüz arama çalışmalarına katılıyor. Ben de evimizin kamerasını saatlerce inceledim. Sonunda 10 Ekim günü saat 16.26’da bizim sokağımızda yürüdüğünü fark ettim" dedi.

İslam Temeş’in son görüldüğü anların, arama-kurtarma çalışmalarına yön verebileceği değerlendiriliyor.

Küllük Köyü sakinleri ve yetkililer, Temeş’in bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.