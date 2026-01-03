10 gündür kayıp olarak aranan Enes Aldum'un cansız bedeni bulundu

Küçükçekmece'de 10 gün önce evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan kişi boş arazide ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki parkın yanında boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, bu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada hayatını kaybeden kişinin 29 yaşındaki Enes Aldum olduğu tespit edildi.

Aldum'un 10 gün önce evinden ayrıldığı ve bir daha kendisinden haber alamayan ailesi tarafından kayıp ilanı verildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.