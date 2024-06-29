10 Haziran hangi burç? 10 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 10 Haziran hangi burç sorusu ise 10 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 10 Haziran hangi burç? İşte 10 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

10 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 10 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 10 Haziran hangi burç? İşte 10 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

10 HAZİRAN HANGİ BURÇ?

10 Haziran’da doğan kişiler ikizler burcuna mensuptur. İkizler burcu, 21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen ikizler burcu, zekası, iletişim becerileri ve adaptasyon özellikleriyle bilinir.

10 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

10 Haziran’da doğan ikizler burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Zeki ve Meraklı: 10 Haziran doğumlular, bilgiye aç ve sürekli öğrenme isteği olan bireylerdir. Zekaları ve merakları sayesinde yeni bilgilere hızlıca adapte olurlar.

İletişimci ve Sosyal: 10 Haziran’da doğanlar, iletişim becerileri yüksek, sosyal ve dışa dönük kişilerdir. Konuşkan yapıları ile dikkat çekerler.

Esnek ve Uyarlanabilir: 10 Haziran doğumlular, değişime hızlı uyum sağlayan ve esnek bir yapıya sahiptirler. Yeni durumlara ve çevrelere kolayca adapte olabilirler.

Duygusal ve İkircikli: 10 Haziran’da doğanlar, duygusal olarak iniş çıkışlar yaşayabilir ve karar verirken ikilemde kalabilirler.

10 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER

867 - Uda, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 59. imparatorudur (ö. 931)

940 - Ebu'l-Vefâ el-Bûzcânî, İranlı matematikçi ve astronom (ö. 998)

1713 - Caroline, Büyük Britanya Kralı II. George ile eşi Ansbachlı Caroline'in dördüncü çocuğu ve üçüncü kızıydı (ö. 1757)

1804 - Hermann Schlegel, Alman ornitolog ve herpetolojist (ö. 1884)

1819 - Gustave Courbet, Fransız ressam (ö. 1877)

1832 - Edwin Arnold, İngiliz şair ve gazetecidir (ö. 1904)

1832 - Nikolaus Otto, Alman makine mühendisidir (ö. 1891)

1839 - Ludvig Holstein-Ledreborg, Danimarkalı siyasetçi (ö. 1912)

1840 - Theodor Philipsen, Danimarkalı ressamdı (ö. 1920)

1866 - Arthur Castrén, Fin siyasetçi (ö. 1946)

1880 - André Derain, Fransız ressam ve heykeltıraş (ö. 1954)

1889 - Sessue Hayakawa, Japon oyuncu (ö. 1973)

1895 - Cemal Gürsel, Türk asker ve Türkiye'nin 4. Cumhurbaşkanı (ö. 1966)

1895 - Hattie McDaniel, Amerikalı Akademi Ödülü kazanan ilk siyahi oyuncu (ö. 1952)

1897 - Tatyana Nikolayevna Romanova, Çar II. Nikolay'ın ve onun eşi Aleksandra Fyodorovna'nın ikinci kızıdır (ö. 1918)

1901 - Frederick Loewe, Avusturya asıllı Amerikan besteci (ö. 1988)

1913 - Elisabeth Gordon Chandler, Amerikalı heykeltıraş ve eğitimci (ö. 2006)

1914 - Oktay Rifat, Türk şair (ö. 1988)

1915 - Saul Bellow, Amerikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 2005)

1916 - Peride Celal, Türk yazar (ö. 2013)

1918 - Patachou, Fransız şarkıcı ve oyuncu (ö. 2015)

1921 - Philip Mountbatten, Edinburgh Dükü ve Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi (ö. 2021)

1922 - Judy Garland, Amerikalı aktris (ö. 1969)

1922 - Bill Kerr, Avustralyalı sinema ve dizi oyuncusudur (ö. 2014)

1925 - Don Costa, Amerikalı orkestra şefi ve plak yapımcısıydı (ö. 1983)

1925 - Nat Hentoff, Amerikalı romancı, tarihçi ve müzik eleştirmeni (ö. 2017)

1927 - László Kubala, Macar eski futbolcudur (ö. 2002)

1928 - Maurice Sendak, Amerikalı çocuk edebiyatı yazarı ve desinatör (ö. 2012)

1929 - James McDivitt, Amerikalı eski bir test pilotu, havacılık mühendisi ve Gemini ve Apollo programlarında uçan NASA Astronotuydu (ö. 2022)

1929 - E. O. Wilson, Amerikalı bir biyolog, doğa bilimci ve yazardı (ö. 2021)

1931 - João Gilberto, Brezilyalı şarkıcı, gitarist ve besteci (ö. 2019)

1931 - Lee Yong-hui, Güney Koreli asker ve siyasetçi (ö. 2022)

1932 - Haluk Kurdoğlu, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (ö. 2004)

1935 - Vic Elford, İngiliz spor otomobil, ralli ve Formula Bir pilotu (ö. 2022)

1936 - Eugenio Bersellini, İtalyan futbolcu ve teknik direktör

1939 - Alexandra Stewart, Kanadalı oyuncu

1941 - Mickey Jones, Amerikalı baterist ve aktör (ö. 2018)

1941 - Jürgen Prochnow, bir Alman oyuncudur

1949 - Ozan Ârif, Türk öğretmen, halk ozanı ve şair (ö. 2019)

1950 - Rasim Kara, Türk kaleci ve teknik direktör

1953 - John Edwards, Kuzey Karolina eski senatörü

1956 - Annamária Kinde, Macar asıllı Romanyalı gazeteci, yazar ve editör (ö. 2014)

1956 - Mickey Curry, Amerikalı müzisyen

1958 - Yū Suzuki, Japon video oyunu tasarımcısı, yapımcısı ve programcısı

1959 - Carlo Ancelotti, İtalyan futbolcu ve teknik direktör

1960 - Maxi Priest, Jamaika asıllı İngiliz reggae sanatçısı

1962 - Gina Gershon, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu

1962 - Kemal Kuruçay, Türk oyuncu (ö. 2021)

1963 - Nadia Hasnaoui, Norveçli sunucu

1963 - Jeanne Tripplehorn, Amerikalı oyuncu

1964 - İsmet Berkan, Türk gazeteci

1965 - Veronica Ferres, Alman oyuncu

1965 - Elizabeth Hurley, İngiliz aktris ve model

1965 - Andrea Kiewel, Alman kadın televizyon sunucusu ve eski yüzme sporcusu

1966 - David Platt, İngiliz futbolcu ve teknik direktör

1967 - Katja Weitzenböck, Avusturyalı-Alman oyuncu

1968 - Ömer Danış, Türk şarkıcı

1971 - Janset Paçal, Türk oyuncu ve sunucu

1973 - Faith Evans, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, yapımcı, oyuncu ve yazar

1974 - Muhammed İmare, Mısırlı millî futbolcu

1976 - Friedrich, Alman İmparatorluğu ve Prusya Krallığı'nı yöneten hanedan olan Hohenzollern Hanedanı'nın Prusya kolunun mevcut başkanı olan Alman iş insanı

1976 - Zekiye Keskin Şatır, Türk okçu

1978 - DJ Qualls, Amerikalı oyuncu,yapımcı ve model

1981 - Alejandro Domínguez, Arjantinli millî futbolcu

1982 - Artur Tlisov, Rus futbolcu

1982 - Tara Lipinski, Amerikalı buz patenci

1982 - Madeleine, Kral XVI. Carl Gustaf ve Kraliçe Silvia'nın ikinci kızı ve en küçük çocuğu

1983 - Leelee Sobieski, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu

1985 - Andy Schleck, Lüksemburglu yol bisikleti yarışçısı

1985 - Vasilis Torosidis, Yunan futbolcu

1986 - Marco Andreolli, İtalyan futbolcu

1987 - Martin Harnik, Almanya doğumlu Avusturyalı futbolcu

1988 - Jagoš Vuković, Sırp millî futbolcu

1989 - Alexandra Stan, Rumen şarkıcı

1992 - Kate Upton, Amerikalı model

1994 - Cantuğ Temel, Türk futbolcu

10 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ

10 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

10 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 3, 5, 7, 12, 18

3, 5, 7, 12, 18 Şanslı Renkler: Sarı, mavi

Sarı, mavi Uğurlu Taşlar: Akik, zümrüt, sitrin

10 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı

10 Haziran’da doğanlar, aşk hayatında iletişimci ve enerjik bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve açık iletişim en önemli unsurlardır. 10 Haziran doğumlular, Terazi ve Kova burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Başak ve Balık burçları ile zorluklar yaşayabilir.

10 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

10 Haziran doğumlular, zekaları ve iletişim becerileri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. İkizler burcu gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik ve satış gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yaratıcı ve dinamik çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.

10 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

10 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Terazi ve Kova yer alırken, Başak ve Balık burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 10 Haziran’da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.