10 ilde reçete skandalı: Kanser ilaçları soruşturmasında doktorlar tutuklandı

Adana merkezli 10 ilde düzenlenen usulsüz reçeteli ilaç operasyonunda aralarında doktorların da bulunduğu 34 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kanser ve Hepatit C ilaçları ile uyuşturucu etkili hapların usulsüz şekilde piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda bir grubun, sahte ya da usulsüz reçetelerle temin edilen ilaçları bazı sağlık kabinleri, eczaneler ve uyuşturucu bağımlılarına sattığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, anlaştıkları bazı hastalardan alınan kan ve idrar örneklerini kullanarak ya da hasta olmayan kişiler adına reçete düzenleyerek ilaç temin ettiği öne sürüldü. Bu yöntemle özellikle yüksek maliyetli kanser ve Hepatit C ilaçlarının sistem dışına çıkarıldığı iddia edildi.

600 POLİSLE EŞ ZAMANLI OPERASYON

13 Şubat’ta Adana, Mersin, Osmaniye, İzmir, Antalya, Muğla, Konya, Diyarbakır, Batman ve Mardin’de belirlenen adreslere 600 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda doktor, sağlık çalışanı, eczacı ve ecza deposu sahiplerinin de aralarında bulunduğu 69 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1622 kutu ilaca el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, doktor, eczacı ve ecza deposu sahibinin de bulunduğu 34 kişi nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 25’i adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 35 kişi ise serbest bırakıldı.

87 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA TEDBİR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin üzerine kayıtlı yaklaşık 87 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmazlara ilişkin tedbir kararı uygulandığı bildirildi.

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kamu zararının tespiti için inceleme başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.