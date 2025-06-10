10 ilde sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) veilerine ülke genelinde hava sıcaklıkları normalin üzerinde seyrederken bazı kentlerde ise sağanak etkili olacak.

Tahminlere göre, ülkenin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Denizli’nin güney, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.