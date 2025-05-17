10 ilde suç örgütlerine operasyon: 86 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde 11 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarda 142 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 86'sının tutuklandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde 11 ayrı suç örgütüne düzenlenen operasyonlarda 142 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 86'sının tutuklandığını bildirdi.
Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada suç örgütlerine düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.
İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Samsun, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ ve Uşak’ta düzenlenen operasyonlara değinen Yerlikaya, suç örgütü üyesi şüphelilerin çok sayıda suçlamayla gözaltına alındığını kaydetti.
Yerlikaya, "Şüphelilerden; 86’sı tutuklandı. 44’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" dedi.
“10 ilde 11 ayrı organize suç örgütüne yönelik yaptığımız operasyonlarda 86 TUTUKLAMA"— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 17, 2025
➡️ İstanbul’da T.B. (tutuklandı) ve S.G’nin (yurt dışı firar) (2 ayrı örgüt),
➡️ Diyarbakır’da Ş.T.’nin (tutuklandı),
➡️ Ankara’da R.A.’nın (tutuklandı),
➡️ Gaziantep’te S.Y.’nin (tutuklandı),… pic.twitter.com/imSZLc94Mq