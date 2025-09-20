10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 kişi tutuklandı

Ordu merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 16 Eylül'de Ordu, Samsun, Antalya, İstanbul, Muğla, Adana, Kocaeli, Malatya, Şanlıurfa ve Mardin'de 'Yasa dışı bahis' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işleyenlere yönelik operasyon düzenledi.

39 adrese eş zamanlı operasyonda 43 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

1 şüpheliye ev hapsi cezası verildi, 9'u adli kontrolle olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı.