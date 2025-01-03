10 Kasım 1938 haftanın hangi günüdür?

10 Kasım 1938 haftanın hangi günü sorusu, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesine önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamını yitirdiği bu anlamlı günü araştıranlar tarafından sıkça sorulmaktadır.

10 Kasım’ın Anlam ve Önemi

10 Kasım neden önemlidir sorusunun cevabı, Mustafa Kemal Atatürk’ün yalnızca Anadolu'yu bağımsızlığını kazandıran bir lider olmasıyla sınırlı değildir. Atatürk, modern Türkiye’nin temellerini atan, reformlarla toplumu çağdaş uygarlık seviyesine taşıyan bir önderdir. Bu sebeple, 10 Kasım, sadece bir anma günü değil, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının hatırlandığı, milli birlik ve beraberliğin pekiştirildiği bir gündür. 10 Kasım’da Atatürk neden anılıyor sorusuna verilecek yanıt, onun halkına armağan ettiği Cumhuriyet ve bağımsızlık değerlerinde saklıdır.

10 KASIM HAFTANIN HANGİ GÜNÜ?

10 Kasım 1938, perşembe gününe denk gelmiştir.