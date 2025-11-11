10 KASIM 2025 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI: Zirvede fark açılıyor!

10 Kasım 2025 Pazartesi gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Ekranların rekabet dolu akşamında, diziler, ana haber bültenleri ve yarışma programları izleyici ilgisini çekmek için yarıştı. Ancak gecenin kazananı yine Kanal D oldu. Sezon boyunca yükseliş trendi gösteren Uzak Şehir, bu hafta da liderliği açık farkla koruyarak reyting listesinin zirvesinde yer aldı.

UZAK ŞEHİR ZİRVEDEKİ YERİNİ PEKİŞTİRİYOR

Kanal D’nin güçlü yapımı Uzak Şehir, 14.09 reyting oranıyla günü açık ara lider tamamladı. Dizi, dramatik yapısı ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ederken, özet bölümü de listede ikinci sırada yer alarak izleyici ilgisinin güçlü kaldığını gösterdi.

CENNETİN ÇOCUKLARI İLK ÜÇTE

TRT 1 ekranlarında yayımlanan Cennetin Çocukları ise 5.35 reytingle üçüncü sıraya yerleşti. Dizi, son haftalarda istikrarlı bir seyir izlemeye devam ediyor.

GÜNDÜZ KUŞAĞINDA MÜGE ANLI ÖNE ÇIKTI

ATV’nin uzun yıllardır ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 4.33 reytingle dördüncü sırada yer alarak gündüz kuşağının en çok izlenen programı olmayı sürdürdü.

ANA HABER YARIŞINDA SELÇUK TEPELİ ÖNDE

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3.71 reytingle beşinci sırada yer alarak ana haber bültenleri arasında zirvede yer aldı. Kanal D Ana Haber ve ATV Ana Haber ise listeye daha alt sıralardan giriş yaptı.

MASTERCHEF TÜRKİYE İLK 10’DA YER ALDI

TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye, 3.17 reytingle yedinci sırada kendisine yer bularak akşam kuşağı rekabetine güçlü bir şekilde dahil oldu.

10 KASIM 2025 PAZARTESİ REYTİNG SIRALAMASI (20+ ABC1)

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Reyting (%) 1 Uzak Şehir Kanal D 21:00 24:16 14.09 2 Uzak Şehir (Özet) Kanal D 20:00 20:59 8.03 3 Cennetin Çocukları TRT 1 20:58 23:50 5.35 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 09:59 12:59 4.33 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber NOW 19:00 20:00 3.71 6 Esra Erol'da ATV 16:21 18:46 3.52 7 MasterChef Türkiye TV8 20:51 24:34 3.17 8 Cennetin Çocukları (Özet) TRT 1 20:00 20:58 2.94 9 Kanal D Ana Haber Kanal D 18:58 19:59 2.89 10 ATV Ana Haber ATV 19:00 19:52 2.43

Veri Kaynağı: TİAK

Uzak Şehir bu hafta kaç reyting aldı?

Uzak Şehir, 14.09 reyting ile günün açık ara lideri oldu.

En çok izlenen ana haber hangisi?

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3.71 reytingle ana haber kategorisinde birinci sırada yer aldı.

MasterChef Türkiye ilk 10’da mı?

Evet. MasterChef Türkiye 3.17 reytingle 7. sıradan listeye girdi.

Cennetin Çocukları kaçıncı sırada?

Cennetin Çocukları 5.35 reytingle 3. sırada yer aldı.

10 Kasım 2025 reyting sonuçları, Uzak Şehir’in ekran başarısını sürdürdüğünü açıkça gösteriyor. Dizi, rakiplerinden belirgin şekilde ayrılarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Bu haftaki tablo, hem dramatik yapımların hem de haber ve yarışma programlarının izleyici nezdinde güçlü bir karşılık bulmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.