10 Kasım 2025 Pazartesi TV Yayın Akışı: Bugün Televizyonda Ne Var?

10 Kasım 2025 Pazartesi gününe ait televizyon yayın akışları belli oldu. Televizyon izleyicileri “Bugün televizyonda ne var?” sorusuna yanıt arıyor. Popüler kanallar Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’in yayın akışında birbirinden iddialı diziler, filmler ve yarışma programları yer alıyor. Akşam saatlerinde ise MasterChef Türkiye, Kuruluş Orhan, Cennetin Çocukları, Atatürk filmi gibi yapımlar dikkat çekiyor. İşte 10 Kasım Pazartesi günü kanallara göre detaylı TV yayın akışı…
KANAL D YAYIN AKIŞI (10 KASIM 2025 PAZARTESİ)
- 07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 – Yaprak Dökümü
- 14:00 – Gelinim Mutfakta
- 16:45 – Uzak Şehir
- 18:30 – Kanal D Ana Haber
- 20:00 – Uzak Şehir (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Güller ve Günahlar
- 03:15 – Poyraz Karayel
- 05:00 – Üç Kız Kardeş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:08 – İstiklal Marşı
- 05:10 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
- 06:00 – Kalk Gidelim
- 08:45 – Anıtkabir'den Naklen Yayın
- 09:15 – Dolmabahçe'de O Sabah: 10 Kasım 1938
- 09:45 – Adını Sen Koy
- 10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 – Kod Adı Kırlangıç
- 14:35 – Gönül Dağı
- 17:45 – Lingo Türkiye
- 19:00 – Ana Haber (Canlı)
- 19:55 – İddiaların Aksine
- 20:00 – Cennetin Çocukları (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Pelin Çift ile Gündem Ötesi
- 01:30 – Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
- 01:50 – Dolmabahçe'de O Sabah: 10 Kasım 1938
- 02:20 – Cennetin Çocukları
- 04:50 – Lingo Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 – Kahvaltı Haberleri
- 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 – atv Gün Ortası
- 14:00 – Mutfak Bahane
- 16:00 – Esra Erol’da
- 19:00 – atv Ana Haber
- 20:00 – Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm)
- 23:30 – Kayıp Şehir
- 01:40 – Gözleri Karadeniz
- 04:20 – Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 – Yeni Gelin
- 08:15 – Bu Sabah
- 10:00 – Sandık Kokusu
- 12:30 – Gelin Evi
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 – Show Ana Haber
- 20:00 – Bereketli Topraklar (Yeni Bölüm)
- 22:45 – Yusuf & Yusuf
- 00:45 – Kızılcık Şerbeti
- 03:00 – Yusuf & Yusuf
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 – İstanbullu Gelin
- 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
- 16:15 – Söz
- 19:00 – Star Haber
- 20:00 – Batman: Kara Şövalye Yükseliyor
- 23:30 – Batman: Kara Şövalye Yükseliyor (Tekrar)
- 02:30 – Kral Kaybederse
- 05:00 – Söz
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:30 – İlk Bakış
- 08:00 – Çalar Saat
- 10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 – Yasak Elma
- 13:30 – En Hamarat Benim
- 16:30 – Sahtekarlar
- 19:00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
- 20:00 – Atatürk
- 22:30 – Kıskanmak
- 01:00 – Sahtekarlar
- 03:30 – İnadına Aşk
- 04:45 – Kefaret
- 06:00 – Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık
- 08:30 – Oynat Bakalım
- 09:00 – Gel Konuşalım
- 13:15 – MasterChef Türkiye
- 16:00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
- 20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
- 03:30 – Gel Konuşalım
Bugün televizyonda hangi diziler var?
Bu akşam TRT 1’de “Cennetin Çocukları”, Kanal D’de “Uzak Şehir”, ATV’de “Kuruluş Orhan” ve Show TV’de “Bereketli Topraklar” ekranlarda olacak.
10 Kasım 2025 Pazartesi MasterChef yeni bölümü saat kaçta?
MasterChef Türkiye yeni bölümüyle saat 20.00’de TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
10 Kasım 2025 Pazartesi televizyon yayın akışında hangi filmler var?
Bu akşam Star TV’de Batman: Kara Şövalye Yükseliyor ve NOW TV’de Atatürk filmi yayınlanacak.
Sabah kuşağında hangi programlar var?
Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV), Çalar Saat (NOW TV) ve Neler Oluyor Hayatta? (Kanal D) sabah kuşağında öne çıkan yapımlar arasında yer alıyor.