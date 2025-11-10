10 Kasım 2025 Pazartesi TV Yayın Akışı: Bugün Televizyonda Ne Var?

10 Kasım 2025 Pazartesi gününe ait televizyon yayın akışları belli oldu. Televizyon izleyicileri “Bugün televizyonda ne var?” sorusuna yanıt arıyor. Popüler kanallar Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’in yayın akışında birbirinden iddialı diziler, filmler ve yarışma programları yer alıyor. Akşam saatlerinde ise MasterChef Türkiye, Kuruluş Orhan, Cennetin Çocukları, Atatürk filmi gibi yapımlar dikkat çekiyor. İşte 10 Kasım Pazartesi günü kanallara göre detaylı TV yayın akışı…

KANAL D YAYIN AKIŞI (10 KASIM 2025 PAZARTESİ)

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

11:00 – Yaprak Dökümü

14:00 – Gelinim Mutfakta

16:45 – Uzak Şehir

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Uzak Şehir (Yeni Bölüm)

00:15 – Güller ve Günahlar

03:15 – Poyraz Karayel

05:00 – Üç Kız Kardeş

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:08 – İstiklal Marşı

05:10 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:00 – Kalk Gidelim

08:45 – Anıtkabir'den Naklen Yayın

09:15 – Dolmabahçe'de O Sabah: 10 Kasım 1938

09:45 – Adını Sen Koy

10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Kod Adı Kırlangıç

14:35 – Gönül Dağı

17:45 – Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Cennetin Çocukları (Yeni Bölüm)

00:15 – Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:30 – Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

01:50 – Dolmabahçe'de O Sabah: 10 Kasım 1938

02:20 – Cennetin Çocukları

04:50 – Lingo Türkiye

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol’da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm)

23:30 – Kayıp Şehir

01:40 – Gözleri Karadeniz

04:20 – Kardeşlerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 – Yeni Gelin

08:15 – Bu Sabah

10:00 – Sandık Kokusu

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Bereketli Topraklar (Yeni Bölüm)

22:45 – Yusuf & Yusuf

00:45 – Kızılcık Şerbeti

03:00 – Yusuf & Yusuf

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – İstanbullu Gelin

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 – Söz

19:00 – Star Haber

20:00 – Batman: Kara Şövalye Yükseliyor

23:30 – Batman: Kara Şövalye Yükseliyor (Tekrar)

02:30 – Kral Kaybederse

05:00 – Söz

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 – İlk Bakış

08:00 – Çalar Saat

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 – Yasak Elma

13:30 – En Hamarat Benim

16:30 – Sahtekarlar

19:00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 – Atatürk

22:30 – Kıskanmak

01:00 – Sahtekarlar

03:30 – İnadına Aşk

04:45 – Kefaret

06:00 – Karagül

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 – Oynat Bakalım

09:00 – Gel Konuşalım

13:15 – MasterChef Türkiye

16:00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

03:30 – Gel Konuşalım

Bugün televizyonda hangi diziler var?

Bu akşam TRT 1’de “Cennetin Çocukları”, Kanal D’de “Uzak Şehir”, ATV’de “Kuruluş Orhan” ve Show TV’de “Bereketli Topraklar” ekranlarda olacak.

10 Kasım 2025 Pazartesi MasterChef yeni bölümü saat kaçta?

MasterChef Türkiye yeni bölümüyle saat 20.00’de TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

10 Kasım 2025 Pazartesi televizyon yayın akışında hangi filmler var?

Bu akşam Star TV’de Batman: Kara Şövalye Yükseliyor ve NOW TV’de Atatürk filmi yayınlanacak.

Sabah kuşağında hangi programlar var?

Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV), Çalar Saat (NOW TV) ve Neler Oluyor Hayatta? (Kanal D) sabah kuşağında öne çıkan yapımlar arasında yer alıyor.