10 kentte FETÖ operasyonu: 17 doktor gözaltına alındı

FETÖ'ye yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonda, aktif olarak görev yapan 17 doktor gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için FETÖ ile bağlantılı "Ders Çalışma Yurtları" ile ilgili yapılan çalışmalarda, 17 aktif doktorun yakalanması için bu sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Hekimlerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan doktorlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.