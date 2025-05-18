10. Kırmızı Lale Film Festivali’nin programı açıklandı

Bu yıl 10'uncusu düzenlenecek olan Kırmızı Lale Film Festivali’nin programı belli oldu.

Bu yılki programda 9 uzun metrajlı ve 4 kısa metrajlı film yer alıyor.

Gösterilecek yapımlar arasında güncel, cesur ve özgün anlatımıyla dikkat çeken birçok yeni film bulunuyor. Acı Kahve, Adresi Olmayan Ev, Fidan, Yurt, Akıldan Kalbe, İyi Ölüm, Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri, Kimliksiz ve Stray, Hollanda’da ilk kez gösterilecek filmler arasında.

Özellikle ‘Stray’ adlı belgeselin bu yıl Hollanda’da gösterilmesi için özel bir çaba harcandı. İstanbul’daki sokak köpeklerini odağına alan bu dokunaklı yapım, yaşam savunucularının da ilgisini çekecek.

Festival kapsamında, sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden Nazan Kesal’a ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ takdim edilecek. Ayrıca, film eleştirmeni Kerem Akça, genç kuşak yönetmenlerden Soner Sert, Özlem Çıngırlar ve Hasat Ete gibi isimler de festivalin konukları arasında olacak.

Filmler bu yıl şu mekânlarda izleyiciyle buluşacak:

