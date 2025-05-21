10 kişi için 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor: 'Kent uzlaşısı davasında' ilk duruşma başladı

İstanbul'da CHP'nin kazandığı ve DEM Parti'nin aday göstermediği belediyeleri kapsayan "kent uzlaşısı davasında" ilk duruşma görülüyor.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülen duruşma saat 10.00'da başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, 11 Şubat 2025’te düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve 13 Şubat’ta tutuklanan 10 kişi hakkında “silahlı terör örgütü üyeliği” iddiasıyla dava açılmıştı.

Tutuklananlar arasında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün yanı sıra CHP ve AKP yönetimindeki çeşitli ilçelere ait belediye meclis üyeleri de yer alıyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, sanıklar için 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

SORUŞTURMA “TERÖR KOORDİNESİ” İDDİASIYLA BAŞLATILDI

Başsavcılık, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bazı belediyeler arasında kurulan “Kent Uzlaşısı”nın terör örgütleriyle bağlantılı şekilde organize edildiğini öne sürdü. Bu kapsamda yapılan soruşturmada, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile birlikte Fatih, Üsküdar, Sancaktepe, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu belediye meclislerinden bazı üyeler ve bir sivil kişi tutuklandı.

HTS KAYITLARI İNCELEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma dosyasına giren iletişim kayıtlarına göre, Cemalettin Yüksel’in 313, Livan Gür’ün ise 52 farklı şüpheliyle temas kurduğu tespit edildi. Bu kişiler arasında 8’inin “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla arandığı, diğer 8’inin ise halen bu suçtan cezaevinde bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın odağındaki belediyelerden Kartal’da, CHP’li Gökhan Yüksel yüzde 54,77 oy oranıyla belediye başkanlığını kazanmıştı. Ataşehir’de ise yine CHP’li Onursal Adıgüzel, yüzde 56,39 oyla başkan seçilmişti.