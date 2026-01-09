10 kişi yaşamını yitirmişti: Depremde yıkılan Bahar Apartmanı davasında karar

Gaziantep'te, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Bahar Apartmanı'nda 10 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin davada, 3 sanığa 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildi.

6 Şubat depremlerinde 10 kişinin yaşamını yitirdiği Bahar Apartmanı davasında karar açıklandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Mustafa Uncuoğlu ile taraf avukatları katıldı.

Uncuoğlu, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürdü.

Duruşma savcısı ise sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

TUTUKSUZ SANIKLAR HAKKINDA KARAR

Mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa B, Mustafa T. ve İbrahim Mustafa U'ya "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına karar verdi.

Tutuklu bulunduğu süreyi dikkate alan heyet, İbrahim Mustafa Uncuoğlu'nun tahliyesine hükmetti ve tutuksuz sanıklar Mustafa B. ile Mustafa T. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Heyet ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan sanık Ali Ç. hakkındaki dosyanın ise tefrik edilmesine hükmetti.

DAVA GEÇMİŞİ

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Bahar Apartmanı'ndaki teknik inceleme sonucunda ihmali olduğu iddiasıyla müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu, İstanbul'da yakalanmış devam eden soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında dava açılmıştı.