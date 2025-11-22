10 kişiden 7'si borçlu: İcra dosyalarında tarihi zirve

Adalet Bakanlığı’na bağlı Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) portalında paylaşılan verilere göre icra dosyaları tarihi zirveye ulaştı.

Ekonomi yönetimi her geçen gün ülkenin daha iyiye gittiğini iddia etse de yurttaşlar uzun süredir hayatlarını borç içinde sürdürmek zorunda kalıyor. Hem kredi hem de kredi kartları borcu sürekli katlanıyor.

HERKES "TAKİP"TE

Sene başında 2 trilyon 19 milyar TL olan kredi borcu 2 trilyon 748 milyar TL’ye, 1 trilyon 840 milyar TL olan kredi kartı borcu ise 2 trilyon 617 milyar TL’ye yükseldi. Bu süreçte takipteki alacaklar ise 116,4 milyar TL’den 223,5 milyar TL’ye yükseldi.

YÜZDE 70'İ BORÇLU

Araştırmalara göre Türkiye toplumunun yüzde 70'i borçlu durumda. Kredi kartı borcu en yaygın borç türü olarak öne çıkıyor; borçluların yüzde 77'si cari kredi kartı borcuna sahip. Gelirinin en az yarısını borç ödemeye ayıranların oranı yüzde 52 olurken, borcu olanların yüzde 48'i sık sık veya sürekli ödeme zorluğu yaşıyor.

1,2 MİLYON KİŞİ ÖDEME YAPAMADI

Hal böyle olunca da yurttaş da borçlarını ödeyemez hale geldi. Bankalararası Risk Merkezi'nin verilerine göre bireysel kredi veya kredi kartı borcu bulunan kişi sayısı 42,4 milyona ulaştığını ortaya koydu. 2025'in ilk yarısında bireysel kredi veya kredi kartı ödemelerini yapamayan kişi sayısı ise 1 milyon 200 bini geçti.

ŞİMDİDEN GEÇEN YILI GEÇTİ

UYAP verilerine göre ise icra dairelerindeki icra ve iflas dosya sayıları bu hafta içinde tarihi zirveye ulaştı. 16 Kasım 2025’te 24 milyon 912 bin 140 ulaşan dosya sayısı tarihte yerini aldı. Dün ise 24 milyon 890 bin 237’ye gerilese de tarihi zirveden çok uzaklaşamadı. 1 Ocak 2025’te dosya sayısı 22 milyon 255 bin 838’di. Sene başından bu yana yaşanan artış tam 2 milyon 634 bin 399 oldu. Bu yılki yeni dosya sayısı ise 9 milyon 485 bin 833 oldu. Bu sayı geçen yılın toplamında 9 milyon 368 bindi.