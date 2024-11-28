10 konuttan 8’i ortada yok

6 Şubat depremlerinin üzerinden neredeyse 22 ay geçmesine karşın afetzedelerin birçok sorunu aynı duruyor. TOKİ’nin, deprem konutlarına yönelik istatistikleri de barınma krizinin halen çözülemediğini ortaya koydu. CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye verdiği soru önergesine gelen yanıt ile ortaya konulan istatistiklere göre, vadedilen her 10 konuttan yalnızca ikisi tamamlanabildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Ağustos 2023’te yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde TOKİ tarafından toplam 680 bin konutun inşa edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Erdoğan, “İlk bir sene içinde 319 bin konutu inşa edip hak sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz” dedi. Planlanan konutların akıbetine yönelik depremden etkilenen 11 ilin valiliğine 22 Kasım 2023’te bilgi edinme dilekçesi gönderen CHP’li Deniz Yavuzyılmaz’ın talebi karşılanmadı.

Bazı valiliklerden hiç cevap gelmezken bazı valiliklerin ise kısmi bilgi verdi. Yanıt alamayan Yavuzyılmaz, 29 Aralık 2023’te ise TOKİ’ye bilgi edinme başvurusu yaptı. TOKİ dilekçeyi yanıtlamazken Yavuzyılmaz, TBMM Başkanlığı’na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi sundu. Bakanlık, Yavuzyılmaz’ın sorularını, önerge tarihinden yedi ay sonra cevaplandırdı. Bakanlığın yanıtına göre, 11 deprem ilinde vadedilen 319 bin konutun yalnızca yüzde 16,82’si bitirilebildi.

İktidarın yurttaşları depremde yalnız bıraktığını kaydeden Yavuzyılmaz, mağduriyetlerin depremlerin ardından halen devam etmesine tepki gösterdi.