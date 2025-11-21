10 kooperatife makine ve ekipman desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla üreticilerin gelirini artırmak ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla önemli bir destek programını daha hayata geçirdi. Bu kapsamda, 10 tarımsal kalkınma kooperatifine süt soğutma tankı ve Selendi Ziraat Odası’na buğday-arpa tohum eleme makinesi desteği sunuldu.

Makine ve ekipmanların teslim töreni Kula’da gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, buğday-arpa tohum eleme makinesini Selendi Ziraat Odası’na teslim ederken, 10 süt soğutma tankının ilkini ise Gökçeören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne verdi.

Kırsal kalkınma desteklerine dikkat çeken Dutlulu, “Manisa Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin, tarımın, üretimin yanında olmaya devam edecek” dedi. Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Başkanımıza çiftçilerimiz ve Selendi adına teşekkür ederiz. Allah razı olsun” diye konuştu.

SÜT SOĞUTMA TANKLARININ İLKİ TESLİM EDİLDİ

Gökçeören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne süt soğutma tankının teslimini yapan Başkan Besim Dutlulu, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma desteğimiz devam ediyor. Süt üretimi yapan kooperatiflere destek vermeye başladık. 10 tarımsal kalkınma kooperatifine soğutmalı süt toplama tankı desteğinde bulunuyoruz. Bugün de bunlardan ilkinin teslimini Gökçeören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne yapıyoruz. Süt soğutma tankı desteğimizle üretilen sütlerin hızlıca soğutulup bozulmasını ve mikrobiyal üremenin önlenmesini sağlamış olacağız. Böylece hem sütün kalitesi artacak hem de üreticimizin ürünü değerlenecek. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanın inşallah. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gökçeören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Elif Gamze Cengiz ise, “Gökçeören adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Umarım desteğiniz hep arkamızda olur” dedi. Teslimi yapılan bir adet süt soğutma tankı sonrasında kalan 9 adet süt soğutma tankının kooperatiflere tesliminin 31 Aralık tarihine kadar tamamlanacağı bilgisi verildi.