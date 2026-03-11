10 MART 2026 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyon izleyicileri ve medya sektörü tarafından yakından takip edilen 10 Mart 2026 Salı reyting sonuçları için bekleyiş sürüyor. Her gün olduğu gibi dün akşam yayınlanan dizi, yarışma programı ve spor karşılaşmalarının reyting performansı merak ediliyor. Ancak günün resmi reyting verileri henüz açıklanmadı.

Televizyon ölçüm sonuçlarının kısa süre içinde paylaşılması bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre dünün reyting sonuçlarının önümüzdeki dakikalarda açıklanması bekleniyor. Bu nedenle izleyiciler özellikle dün akşam ekranlara gelen büyük yapımların ve spor karşılaşmalarının reyting sıralamasını araştırmaya başladı.

GALATASARAY – LİVERPOOL MAÇI REYTİNGLERDE ZİRVEYE YERLEŞEBİLİR

Dün akşam spor dünyasının en dikkat çeken gelişmelerinden biri Galatasaray'ın Liverpool karşısında aldığı 1-0’lık galibiyet oldu. Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan bu önemli karşılaşmanın televizyon reytinglerinde ilk sırada yer alması bekleniyor.

Futbol karşılaşmaları özellikle büyük kulüpler söz konusu olduğunda televizyon izlenme oranlarında önemli bir sıçrama yaratabiliyor. Bu nedenle dün akşam oynanan Galatasaray – Liverpool maçının 10 Mart 2026 reyting sonuçları listesinde zirveye çıkabileceği tahmin ediliyor.

3 MART 2026 SALI REYTİNG SONUÇLARI İLK 10 LİSTESİ

Henüz 10 Mart 2026 verileri açıklanmadığı için televizyon dünyasında son açıklanan referans veriler arasında 3 Mart 2026 Salı reyting sonuçları yer alıyor. O günün en çok izlenen programları kanal ve reyting oranlarına göre şöyle sıralanmıştı:

Sıra Program Kanal Rating % 1 A.B.I. ATV 7.41 2 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1 4.91 3 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber NOW 4.55 4 Kıskanmak NOW 4.25 5 Esra Erol'da ATV 4.21 6 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 3.92 7 A.B.I. (Özet) ATV 3.52 8 Survivor TV8 3.37 9 Kıskanmak (Özet) NOW 3.06 10 Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) TRT 1 2.39

SALI GÜNLERİ REYTİNG YARIŞI NEDEN YOĞUN?

Televizyon kanalları için salı akşamları reyting rekabetinin oldukça yüksek olduğu günlerden biridir. Prime time kuşağında yayınlanan diziler, haber programları ve yarışmalar izleyici kitlesini ekran başına çekmek için yarışır.

Bu nedenle her hafta düzenli olarak araştırılan konular arasında salı reyting sonuçları, dünün reyting sonuçları ve en çok izlenen programlar yer alır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

10 Mart 2026 Salı reyting sonuçları açıklandı mı?

Hayır. 10 Mart 2026 Salı günü televizyon reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Verilerin önümüzdeki dakikalarda paylaşılması bekleniyor.

Dünün reyting sonuçları ne zaman açıklanır?

Reyting ölçüm sonuçları genellikle sabah saatlerinde açıklanır. Ancak bazı günlerde açıklanma saati değişebilir.

3 Mart 2026 Salı reyting birincisi hangi program oldu?

3 Mart 2026 Salı günü reyting sıralamasında ilk sırada ATV ekranlarında yayınlanan A.B.I. programı yer aldı.

Televizyon reytingleri neden önemlidir?

Reyting sonuçları televizyon programlarının izlenme oranlarını gösterir. Bu veriler reklam gelirleri ve yayın stratejileri açısından büyük önem taşır.

SONUÇ

10 Mart 2026 Salı reyting sonuçları için geri sayım sürüyor. Dün akşam yayınlanan programların izlenme oranları kısa süre içinde açıklanacak. Özellikle Galatasaray’ın Liverpool karşısında aldığı galibiyetle sonuçlanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının reyting listesinde üst sıralarda yer alması bekleniyor.