10 MART 2026 SALI REYTİNG SONUÇLARI | Zirve listesi tamamen değişti!

Televizyon dünyasında merakla beklenen 10 Mart 2026 Salı reyting sonuçları açıklandı. Günün izlenme verileri, ekranlarda dengeleri değiştiren bir tablo ortaya koydu. Özellikle TRT 1 ekranlarında yayınlanan Galatasaray – Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 18,13 reytingle günün açık ara en çok izlenen programı oldu.

Şampiyonlar Ligi heyecanı televizyon izleyicisini ekran başına kilitlerken, birçok program ve dizinin reyting performansı da bu büyük spor karşılaşmasının etkisiyle değişti. Bu nedenle salı reyting sonuçları listesinde zirve ve sıralamalar tamamen farklı bir tablo ortaya çıkardı.

GALATASARAY – LİVERPOOL MAÇI REYTİNGLERDE ZİRVEYE YERLEŞTİ

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Galatasaray – Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, 18,13 reyting alarak günün en çok izlenen programı oldu. Bu güçlü performans, spor karşılaşmalarının televizyon reytingleri üzerindeki etkisini bir kez daha gösterdi.

Maçın ardından ekranlara gelen UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özel programı ise 4,74 reytingle günün üçüncü sırasında yer aldı.

A.B.İ DİZİSİ ZİRVENİN EN YAKIN TAKİPÇİSİ OLDU

ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ dizisi, maçın etkisiyle düşüş trendini sürdürmesine rağmen 6,89 reytingle günü ikinci sırada tamamladı. Bu sonuçla birlikte dizi, spor karşılaşmasına rağmen güçlü bir izleyici kitlesi elde etmeyi başardı.

Öte yandan futbol karşılaşması nedeniyle bazı diziler yayın akışında yer almadı. TRT 1’in tarihi yapımı Mehmed Fetihler Sultanı ve NOW ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizileri bu hafta yayınlanmadı.

10 MART 2026 SALI GÜNÜNÜN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMLARI

TİAK verilerine göre 10 Mart 2026 Salı günü en çok izlenen programlar şu şekilde sıralandı:

Sıra Program Reyting 1 Galatasaray – Liverpool (UEFA Şampiyonlar Ligi) 18,13 2 A.B.İ. 6,89 3 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özel 4,74 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,11 5 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 3,79 6 Esra Erol’da 3,65 7 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özel 3,33 8 Survivor 3,06 9 A.B.İ. (Özet) 2,84 10 Show Ana Haber 2,65

Veri kaynağı: TİAK

MAÇIN ETKİSİ REYTİNG LİSTESİNDE HİSSEDİLDİ

Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının etkisi yalnızca zirve ile sınırlı kalmadı. Günün diğer programlarında da reyting değişimleri yaşandı. Özellikle TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması 3,06 reytingle sekizinci sıraya geriledi.

ATV’nin gündüz kuşağı programı Esra Erol’da ise 3,65 reytingle altıncı sırada yer alırken, NOW Ana Haber bülteni 3,79 reytingle beşinci sırada günü tamamladı.

10 Mart 2026 Salı reyting sonuçları, televizyon izlenme alışkanlıklarının spor karşılaşmalarıyla nasıl değişebildiğini bir kez daha gösterdi. Galatasaray – Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı 18,13 reytingle günün açık ara lideri olurken, dizi ve programların sıralaması da bu büyük karşılaşmanın etkisiyle önemli ölçüde değişti.