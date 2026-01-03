10 Mart mutabakatı restleşmesi

Türkiye’deki sürecin de kilitlendiği Suriye’deki entegrasyon düğümü çözülemezken Ankara, Şam ve SDG arasındaki restleşme sürüyor. Şam ile Ankara’nın 10 Mart Mutabakatı’nın yılsonu itibarı ile bittiğini belirterek operasyon tehdidinde bulunduğu SDG’den “alanlarımızı savunacağız” yanıtı geldi.

SDG yetkililerinden Mahmud Ali Mardilli, Halep’teki Kürt mahalleleri Şeyh Maksud ve Eşrefiye’de güvenlik ve istikrar için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Buradaki halkı koruma kapasitesine sahip olduklarını ifade eden Mardilli, “Her iki mahalleyi de ani saldırılardan korumak için güçlerimizi sayı ve silah bakımından takviye etmek zorunda kaldık” dedi.

TİŞRİN’E SEVKİYAT SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı’nın önceki günkü Şam’ın SDG’ye karşı inisiyatif alması halinde Türkiye’nin destek olacağını açıklamasına paralel olarak sahada da hareketlilik arttı. Deyrizor bölgesi ve SDG’nin kontrolündeki Tişrin Barajı’na silah ve asker sevkiyatı sürüyor.

İktidarın küçük ortağı MHP de SGD'nin '10 Mart Mutabakatı'na uyması için verilen sürenin dolduğunu ifade ederek tehditler savurdu. MHP’nin İmralı Heyeti Üyesi Feti Yıldız, Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de 'SDG'nin mutabakata uyması gerektiğinin altını çizdiğini' belirterek, " Örgütün faaliyetlerini devam ettirmesine ve herhangi bir oldu bitti oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz” açıklamasına yer verdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin danışmanı ve Türkgün Gazetesi'nin başyazarı Yıldıray Çiçek de mutabakatın sona erdiğini kaydederek "Zeytin Dalı Operasyonu” üzerinden tehditler savurdu.

İktidar ortağı MHP “SDG’ye operasyon” tehditlerini yoğunlaştırırken, DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli ise “Askeri operasyon artık Türkiye’nin gündeminde olmamalı. Bırakın tartışmayı, gündemde olması bile kabul edilebilir değildir” dedi.

SÜPERVİZÖR ABD DEVREDE

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi müzakere heyeti sözcüsü Yaser Süleyman ise 10 Mart anlaşmasının şartlarının uygulanmasına birkaç gün içinde başlanmasının beklendiğini söyledi. Colani talebi üzerine Amerikan tarafının anlaşmanın uygulanmasını denetlemek üzere bölgede hazır olacağını söyleyen Süleyman, ABD tarafının, iki taraf arasındaki anlaşmanın uygulanma sürecinde "süpervizör" (gözetmen) sıfatıyla hazır bulunacağını kaydetti.