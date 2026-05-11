10 MAYIS 2026 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI | Zirvedeki Dizi Değişti!

10 Mayıs 2026 Pazar reyting sonuçları belli oldu. Televizyon izlenmesinin sert düştüğü günde zirve yarışı yeniden hareketlendi. Peki 10 Mayıs Pazar günü en çok hangi yapım izlendi, reytinglerde birinci kim oldu, Teşkilat mı Çirkin mi zirveye yerleşti?

10 Mayıs 2026 Pazar gününün 20+ABC1 reyting sonuçları açıklandı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat, hafif düşüş yaşamasına rağmen 6,17 reyting alarak günün en çok izlenen yapımı oldu. Böylece zirvedeki dizi değişti ve Teşkilat iki haftalık aranın ardından yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Pazar akşamı televizyon ekranlarında dizi, yarışma, haber bülteni ve sinema filmi rekabeti yaşandı. Ancak genel tabloya bakıldığında televizyon izlenmesinde belirgin bir düşüş dikkat çekti. Bu düşüşe rağmen Teşkilat reyting sonuçları içinde öne çıkan yapım oldu.

TRT 1’in yedinci sezon onayı alan dizisi Teşkilat, altı sezondur pazar akşamlarının güçlü yapımları arasında yer alıyor. 10 Mayıs 2026 Pazar günü de bu istikrarını sürdürerek yeniden zirveye çıktı.

TEŞKİLAT YENİDEN ZİRVEDE

Teşkilat 10 Mayıs 2026 reyting sonucu ile günün lideri oldu. Dizi, hafif oranda düşüş yaşasa da 6,17 reyting alarak 20+ABC1 kategorisinde birinci sıraya yerleşti.

İki haftalık aranın ardından yeniden lider olan Teşkilat, pazar akşamı reyting rekabetinde güçlü konumunu korudu. Dizinin özet bölümü de listeye girmeyi başardı ve 2,28 reyting ile dördüncü sırada yer aldı.

ÇİRKİN SERT DÜŞÜŞE RAĞMEN İKİNCİ OLDU

Star TV ekranlarında yayınlanan Çirkin, 10 Mayıs Pazar reytinglerinde ikinci sırada yer aldı. Ancak dizi için dikkat çeken nokta sert reyting kaybı oldu.

Çirkin, 1,56 puanlık düşüş yaşayarak 5,64 reyting seviyesine geriledi. Buna rağmen günün en çok izlenen ikinci yapımı olmayı başardı. Çirkin’in özet bölümü ise 1,76 reyting ile beşinci sırada yer aldı.

SURVİVOR ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI

TV8’in yarışma programı Survivor, 10 Mayıs 2026 Pazar akşamı reyting listesinde üçüncü sıraya yerleşti. Program, yarım puanı aşkın düşüş yaşamasına rağmen 2,86 reyting ile ilk üç içinde yer aldı.

Bu sonuçla Survivor, dizilerin ardından pazar akşamının en güçlü yarışma programı oldu.

10 MAYIS 2026 PAZAR EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM

Sıra Program Reyting 1 Teşkilat 6,17 2 Çirkin 5,64 3 Survivor 2,86 4 Teşkilat Özet 2,28 5 Çirkin Özet 1,76 6 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu 1,73 7 Kim Milyoner Olmak İster 1,60 8 Gelin 1,49 9 Yol Arkadaşım 2 1,44 10 3 Te 3 1,43

KİM MİLYONER OLMAK İSTER VE GELİN LİSTEDE YER ALDI

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yarım puanlık düşüşle 1,60 reyting aldı ve günü yedinci sırada tamamladı.

Kanal 7’nin günlük dizisi Gelin ise sürpriz performansını devam ettirdi. Dizi, 1,49 reyting alarak sekizinci sıraya yükseldi.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN FİLMİ VE HABER BÜLTENİ

Show TV’de yayınlanan Yol Arkadaşım 2, 1,44 reyting ile günün en çok izlenen filmi oldu. Film, genel listede dokuzuncu sırada yer aldı.

Haber bültenleri arasında ise Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu öne çıktı. Program, 1,73 reyting alarak günün en çok izlenen haber bülteni oldu ve genel listede altıncı sıraya yerleşti.

10 MAYIS 2026 REYTİNGLERİNDE GENEL TABLO

10 Mayıs 2026 Pazar reyting sonuçları, televizyon izlenmesinin düştüğü bir günde zirve yarışının yine diziler üzerinden şekillendiğini gösterdi. Teşkilat liderliğe dönerken, Çirkin ikinci sıraya geriledi. Survivor ise yarışma kategorisinde güçlü kalmayı başardı.

Özellikle Teşkilat reytingleri, dizinin pazar akşamları hâlâ güçlü bir izleyici kitlesine sahip olduğunu ortaya koydu. Çirkin’in yaşadığı sert düşüş ise önümüzdeki haftaların reyting rekabetini daha dikkat çekici hale getirdi.

10 Mayıs 2026 Pazar reyting sonuçları, pazar akşamı ekranlarında zirvenin yeniden el değiştirdiğini gösterdi. Teşkilat, düşüş yaşamasına rağmen liderliği geri alırken; Çirkin ikinci sıraya geriledi, Survivor ise üçüncü sıradaki yerini aldı. Televizyon izlenmesinin sert düştüğü günde Teşkilat’ın yeniden zirveye çıkması, pazar akşamı rekabetinde dizinin hâlâ güçlü bir konumda olduğunu ortaya koydu.