10 Mayıs hangi burç? 10 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 10 Mayıs hangi burç sorusu ise 10 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 10 Mayıs hangi burç? İşte 10 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

10 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 10 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 10 Mayıs hangi burç? İşte 10 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

10 MAYIS HANGİ BURÇ?

10 Mayıs’ta doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.

10 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

10 Mayıs’ta doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.

Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar. Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.

Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler. Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.

Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler. Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.

10 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER

1746 - Gaspard Monge, Fransız matematikçi ve Tasarı Geometri'nin kurucusu (ö. 1818)

1788 - Augustin-Jean Fresnel, Fransız fizikçi (ö. 1827)

1838 - John Wilkes Booth, Amerikalı tiyatro oyuncusu (ABD Başkanı Abraham Lincoln'e suikast düzenleyen) (ö. 1865)

1872 - Marcel Mauss, Fransız sosyolog (d. 1950)

1878 - Gustav Stresemann, Alman Weimar Cumhuriyeti Şansölyesi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1929)

1890 - Clarence Brown, Amerikalı sinema yönetmeni (ö. 1987)

1894 - Dimitri Tiomkin, Ukrayna asıllı Amerikalı besteci ve En İyi Özgün Müzik Akademi Ödülü sahibi (ö. 1979)

1895 - Christina Montt, Şilili oyuncu (ö. 1969)

1899 - Fred Astaire, Amerikalı sinema oyuncusu, dansçı ve şarkıcı (ö. 1987)

1900 - Cecilia Payne-Gaposchki, Britanya asıllı Amerikan gök bilimci ve astrofizikçi (ö. 1979)

1901 - John Desmond Bernal, Britanyalı fizikçi (ö. 1971)

1902 - Anatole Litvak, Yahudi asıllı Ukraynalı film yönetmeni ve yapımcı (ö. 1974)

1902 - David O. Selznick, Amerikalı film yapımcısı (ö. 1965)

1911 - Feridun Çölgeçen, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 1978)

1915 - Denis Thatcher, İngiliz iş insanı ve eski başbakan Margaret Thatcher'ın eşi (ö. 2003)

1922 - Vüs'at O. Bener, Türk yazar ve şair (ö. 2005)

1922 - Nancy Walker, Amerikalı aktris ve komedyen (ö. 1992)

1923 - Haydar Aliyev, Azeri devlet adamı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı (ö. 2003)

1925 - Nasuh Akar, Türk güreşçi ve Olimpiyat şampiyonu (ö. 1984)

1926 - Hugo Banzer, Bolivyalı asker ve siyasetçi (ö. 2002)

1928 - Arnold Rüütel, Estonya'lı bir siyasetçi

1930 - Fernand Picot, Fransız bisiklet sporcusu (ö. 2017)

1930 - George Smith, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi

1931 - Ettore Scola, İtalyan sinema yönetmeni ve senarist (d. 2016)

1933 - Françoise Fabian, Fransız film oyuncusu

1938 - Marina Vlady, Fransız oyuncu

1941 - Aydın Güven Gürkan, Türk akademisyen ve siyasetçi (ö. 2006)

1944 - Marie-France Pisier, Fransız oyuncu (d. 2011)

1947 - Marion Ramsey, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2021)

1948 - Meg Foster, Amerikalı oyuncu

1948 - Mustafa Akgül, Türk akademisyen ve aktivist (ö. 2017)

1949 - Yusuf Halaçoğlu, Türk tarihçi ve siyasetçi

1950 - Andrzej Szarmach, Polonyalı futbolcu

1950 - Salih Mirzabeyoğlu, Kürt asıllı Türk şair ve yazar (İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA/C) örgütü lideri) (ö. 2018)

1953 - Aydın Babaoğlu, Türk sinema oyuncusu (ö. 2009)

1956 - Vladislav Listyev, Rus televizyon habercisi (ö. 1995)

1957 - Sid Vicious, Britanyalı müzisyen ve Sex Pistols basçısı (ö. 1979)

1960 - Merlene Ottey, Jamaikalı atlet

1960 - Bono, İrlandalı müzisyen ve U2 solisti

1961 - Bruno Wolkowitch, Fransız oyuncu

1966 - Mustafa Yıldızdoğan, Türk şarkıcı, besteci ve şair

1967 - Bob Sinclar, Fransız prodüktör ve DJ

1969 - Dennis Bergkamp, Hollandalı futbolcu

1969 - Judson Mills, Amerikalı oyuncu

1971 - Kim Jong-nam, Kuzey Koreli asker, siyasetçi ve Kuzey Kore eski lideri Kim Jong-il'in en büyük oğlu (ö. 2017)

1972 - Christian Wörns, Alman futbolcu

1973 - Mahmud Qurbanov, Azeri futbolcu

1973 - Rüştü Reçber, Türk futbolcu

1974 - Séverine Caneele, Belçikalı film oyuncusu

1974 - Sylvain Wiltord, Fransız futbolcu

1975 - Merih Ermakastar, Türk şarkıcı ve sinema oyuncusu

1977 - Nick Heidfeld, Alman Formula 1 pilotu

1978 - Lâlle Selma, Fas Kralı VI. Muhammed'in eşi

1978 - Mithat Demirel, Türk asıllı Alman basketbolcu

1979 - Marieke Vervoot, Belçikalı Paralimpik kadın atlet (ö. 2019)

1980 - Zaho, Cezayir asıllı Fransız şarkıcı

1981 - Humberto Suazo, Şilili futbolcu

1982 - Farid Mansurov, Azeri güreşçi

1984 - Aslı Enver, Türk oyuncu

1988 - Adam Lallana, İngiliz futbolcu

1990 - Ivana Španović, Sırp uzun atlayıcı

1991 - Tim Wellens, Belçikalı yol bisiklet yarışçısı

1992 - Rachid Ghezzal, Cezayirli millî futbolcu

1995 - Missy Franklin, Amerikalı yüzücü

1995 - Aya Nakamura, Mali asıllı Fransız pop şarkıcısı

1995 - Gabriella Papadakis, Fransız buz dansçısı

1995 - Hidemasa Morita, Japon futbolcu

1997 - Enes Ünal, Türk futbolcu

1999 - Sebastian Szymański, Polonyalı profesyonel futbolcu

2001 - Mustafa Kurtuldum, Türk basketbolcu

10 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ

10 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

10 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26

7, 8, 13, 15, 26 Şanslı Renkler: Yeşil, mavi

Yeşil, mavi Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik

BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI

Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.

10 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.

10 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu

Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.