10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi

AKP, MHP, İYİ Parti, CHP, DEM Parti ve DBP'li 10 milletvekili hakkında hazırlanan 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi.

AKP, MHP, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve DBP milletvekillerine ait 10 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona sevk edildi.

Karma Komisyona AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı'nın iki ve MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver'in de 1 dosyası sevk edildi.

Diğer dosyalar şu milletvekillerine ait:

"DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakik, DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, DBP Batman Milletvekili Keskin Bayındır, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak."