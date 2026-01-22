10 milyon diyabetli cepten ödemeye mahkum

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) diyabet hastalarının kullandığı insülin kalem iğne uçları ve kan şekeri ölçüm çubukları için yaptığı yüzde 9’luk ödeme artışı, artan yaşam maliyetleri karşısında hastaların yükünü hafifletmedi. Ülkede sayıları 10 milyonu aşan diyabet hastaları, temel sağlık ihtiyaçları için cepten ödeme yapmaya devam edecek. Eczacılar, bu duruma tepkili.

17 Ocak 2026’da Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan düzenlemeyle tıbbi malzeme ödemelerinde farklı oranlarda artışa gidildi. Hasta alt bezleri ve işitme cihazları gibi bazı kalemlerde artış yüzde 20’ye kadar çıkarken, diyabet hastalarının günlük ve zorunlu olarak kullandığı malzemelerde artış oranı yüzde 9 civarında kaldı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, yapılan artışın hastaların yükünü azaltmaktan uzak olduğunu belirterek, “Vatandaş yine cebinden para ödeyecek” dedi.

Saydan "Kurum, kan şekeri ölçüm çubuğu (Strip) ödemelerine yüzde 9,26 artış yaparak 57,20 liradan 62,50 liraya yükseltti. İnsülin kalemi iğne uçlarına yaptığı ödemeyi ise 54,36 lira dan 59,30 liraya çıkarttı. Diyabet hastalarının en çok ihtiyaç duydukları tıbbi malzemelere yapılan bu zam 2025 enflasyon oranı olan yüzde 30,89’un üçte biri bile değil. Özetleyecek olursak eczanelerimizde 150 lira ile 500 lira arasında fiyatı değişen civarında olan bu ürünlerin çok cüzi bir kısmı SGK tarafından karşılanmaktadır. Bu durum diyabet hastalarımıza maddi olarak büyük bir külfet yüklemektedir. Bu durumun biz eczanelerden kaynaklanmadığını vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz" diye konuştu.

6 YETİŞKİNDEN BİRİ DİYABETLİ

Türkiye’de diyabetin ulaştığı boyutlara da dikkat çeken Saydan, her altı yetişkinden birinin diyabet hastası olduğunu, tanı konmuş hastaların yaklaşık yüzde 45’inin ise hastalığının farkında olmadığını belirtti. Müdahale edilmemesi halinde hasta sayısının 2035 yılında 12 milyona ulaşacağı uyarısında bulunan Saydan "Türkiye, diyabette Avrupa’da Özbekistan’dan sonra ikinci sırada. Diyabet; tip 1, tip 2, spesifik nedenlere bağlı diyabet ve gebelik diyabeti (gestasyonel diabetes mellitus-GDM) olmak üzere başlıca dört gruba ayrılır. Diyabetli bireylerin çoğunluğunu tip 2 ve tip 1 diyabetli bireyler oluşturmaktadır. Diyabet, insülin direnci, insülin eksikliği veya her ikisinin bir arada bulunmasına bağlı olarak gelişen, kan şekerinin yüksek olduğu bir hastalıktır. Diyabetin en önemli belirtileri ağız kuruluğu, susama hissi, çok su içme, çok ve sık idrar yapma, gece idrara çıkma, halsizlik, yorgunluk, sık acıkma, çok yemek yemeye rağmen kilo kaybıdır. Ciltte kuruma ve kaşıntı, bulanık görme, deri ve idrar yolu infeksiyonları, vajinal kaşıntı, tekrarlayan mantar infeksiyonları, yaraların geç iyileşmesi, ayaklarda b0azen de ellerde hissizlik veya uyuşma karıncalanma görülebilir" ifadelerini kullandı.

Diyabet hastaları için düzenli kan şekeri ölçümünün hayati önemde olduğunu vurgulayan Saydan, tek kullanımlık ölçüm stripleri ve insülin iğne uçlarının bir “lüks” değil, zorunlu tıbbi ihtiyaç olduğunun altını çizdi. “En ucuz ölçüm çubuğu baz alındığında bile SGK’nın karşıladığı tutar, gerçek maliyetin ancak üçte birine denk geliyor” diyen Saydan, şöyle devam etti: “Tip 1 diyabet hastaları genellikle günde birkaç kez ölçüm yaparken, Tip 2 diyabet hastaları doktorun önerisine göre ölçüm yapabilir. Kan şekeri ölçüm stripleri ve insülin iğne uçları diyabet hastaları için çok önemlidir. Bu çerçevede değerlendirildiğinde SGK’nın karşıladığı ödeme tutarının yeterli olmadığı açıktır. Çünkü hastalar oldukça yüksek bir fiyat farkı ödemek zorunda kalıyor. En ucuz strip fiyatını baz alsak bile SGK’nın ödemesi ancak gerçek değerin 3’te 1’ine denk geliyor. Hastaları mağdur eden bu durumun yetkililer tarafından bir an önce düzeltilmesi gerektiğine inanıyoruz.”