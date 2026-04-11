10 NİSAN 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI | Zirvedeki Dizi Güç Kaybetti!

10 Nisan 2026 Cuma reyting sonuçları televizyon izleyicilerinin gündeminde ilk sıralarda yer aldı. Cuma akşamı ekranlara gelen yapımlar arasında yarış yine dikkat çekici olurken, günün sonunda zirvenin sahibi değişmedi. Ancak bu kez en çok konuşulan detay, lider yapımın reyting kaybı yaşamasına rağmen birinciliği koruması oldu.

TRT 1’in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz, 10 Nisan 2026 reyting sonuçlarına göre 14,91 reyting alarak günü yine ilk sırada tamamladı. Buna karşın dizinin önceki haftaya kıyasla düşüş yaşaması, reyting tablosunun en dikkat çekici gelişmelerinden biri olarak öne çıktı. Öte yandan Kızılcık Şerbeti ise güçlü yükselişiyle zirve yarışını kızıştırdı.

10 Nisan 2026 Cuma gününün reyting sonuçları belli oldu. Günün en çok izlenen programı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz oldu. Dizi, yaşadığı düşüşe rağmen açık ara liderliğini korudu ve cuma gününün en çok izlenen yapımı olmayı sürdürdü.

Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti ise dikkat çekici bir artış göstererek günün en güçlü ikinci yapımı oldu. Özellikle ilk iki sıra arasındaki rekabet, 10 Nisan 2026 Cuma reyting sonuçları içinde en çok merak edilen başlıklardan biri haline geldi.

TAŞACAK BU DENİZ DÜŞÜŞE RAĞMEN NEDEN ZİRVEDE KALDI?

Sezona güçlü bir giriş yapan ve uzun süredir yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çeken Taşacak Bu Deniz, bu kez yarım puanlık bir gerileme yaşadı. Buna rağmen 14,91 reyting ile rakiplerinin önünde kalmayı başardı. Bu durum, dizinin hâlâ cuma günlerinin en güçlü ekran markalarından biri olduğunu gösterdi.

Reyting tablosunda yaşanan bu gerileme, “Taşacak Bu Deniz reyting düştü mü”, “10 Nisan 2026 Cuma en çok izlenen dizi hangisi oldu” ve “Cuma reytinglerinde lider kim” gibi aramaları da öne çıkardı. Günün sonunda lider değişmese de zirvenin artık daha yakından takip edildiği görüldü.

KIZILCIK ŞERBETİ REYTİNGİNİ YÜKSELTTİ

10 Nisan 2026 reyting sonuçlarının en dikkat çekici ayrıntılarından biri de Kızılcık Şerbeti cephesinde yaşandı. Show TV dizisi, rakibinin aksine yaklaşık iki puanlık güçlü bir artış yakalayarak 8,23 reyting seviyesine yükseldi.

Bu sonuçla birlikte Kızılcık Şerbeti, cuma gününün en çok izlenen ikinci yapımı oldu. Ayrıca dizinin özet bölümü de 4,10 reyting alarak ilk 10 listesine girmeyi başardı. Böylece yapım, hem ana bölüm hem de özet performansıyla günün öne çıkan isimlerinden biri haline geldi.

10 NİSAN 2026 CUMA GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM

İşte 10 Nisan 2026 Cuma günü 20+ABC1 grubunda günlük en çok izlenen ilk 10 program listesi:

Sıra Program Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 14,91 2 Kızılcık Şerbeti 8,23 3 Taşacak Bu Deniz (Özet) 6,36 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,22 5 Esra Erol'da 4,11 6 Kızılcık Şerbeti (Özet) 4,10 7 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,77 8 Arka Sokaklar 3,21 9 ATV Ana Haber 2,90 10 İddiaların Aksine 2,32

Veri kaynağı: TİAK

GÜNÜN REYTİNG TABLOSUNDA ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR

14,91 reyting alan dizi, yaşadığı gerilemeye rağmen açık ara liderliğini sürdürdü. Özetiyle birlikte ilk 3 içinde iki ayrı sırada yer alması, yapımın güçlü ekran etkisini koruduğunu gösterdi.

8,23 reytinge ulaşan yapım, günün en güçlü yükselişlerinden birine imza attı. Dizinin özet bölümü de listeye girerek toplam ekran etkisini artırdı.

Gündüz kuşağının güçlü programları yine üst sıralarda yer aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,22 reytingle dördüncü olurken, Esra Erol'da 4,11 reytingle beşinci sırada günü tamamladı.

3,77 reyting alan haber bülteni, günün en çok izlenen haber programı olarak öne çıktı. Bu sonuç, haber kuşağındaki rekabette önemli bir performans olarak değerlendirildi.

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 3,21 reytingle ilk 10 listesinde sekizinci sırada yer aldı. Yapımın önceki haftaya yakın bir seviyede kaldığı görüldü.

10 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI NE ANLATIYOR?

Bu tablo, cuma akşamı yayın kuşağında zirvenin hâlâ güçlü şekilde korunduğunu ancak rekabetin daha görünür hale geldiğini gösteriyor. Taşacak Bu Deniz liderliğini sürdürse de yaşadığı düşüş dikkat çekti. Buna karşılık Kızılcık Şerbeti’nin yükselişi, önümüzdeki haftalarda reyting yarışının daha sert geçebileceğine işaret etti.

Günün tablosu televizyon izleyicisi için oldukça dikkat çekici veriler sundu.

10 Nisan 2026 Cuma reyting birincisi hangi yapım oldu?

10 Nisan 2026 Cuma gününün reyting birincisi 14,91 reyting alan Taşacak Bu Deniz oldu.

Taşacak Bu Deniz reyting kaybetti mi?

Evet, dizi önceki haftaya göre düşüş yaşadı. Buna rağmen zirvedeki yerini korudu.

Kızılcık Şerbeti kaç reyting aldı?

Kızılcık Şerbeti, 10 Nisan 2026 Cuma günü 8,23 reyting aldı ve ikinci sırada yer aldı.

10 Nisan 2026 Cuma en çok izlenen ilk 3 program hangileri oldu?

İlk 3 sırada Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Taşacak Bu Deniz (Özet) yer aldı.

En çok izlenen haber bülteni hangisi oldu?

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3,77 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu.