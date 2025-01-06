10 Ocak'ta ne oldu? Tarihte 10 Ocak'ta yaşanan olaylar ve özel günler listesi

10 Ocak, tarihte birçok önemli olayın yaşandığı, dünya tarihi açısından kritik gelişmelere sahne olan bir gündür. 10 Ocak'ta ne oldu?", Tarihte 10 Ocak olayları nelerdir, 10 Ocak'ta kutlanan özel günler nelerdir gibi soruların yanıtlarını bu yazıda bulabilirsiniz. İşte 10 Ocak'ta yaşanan olaylar, doğan ve ölen ünlüler ile günün anlam ve önemi hakkında detaylı bilgiler.

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ

Türkiye'de 10 Ocak, gazetecilerin haklarını ve mesleki itibarını kutlamak amacıyla Çalışan Gazeteciler Günü olarak anılır. Bu özel günün temeli, 1961 yılında yürürlüğe giren 212 Sayılı Kanuna dayanır. Bu yasa ile gazetecilerin çalışma koşulları iyileştirilmiş, iş güvencesi ve sosyal hakları yasal bir zemine oturtulmuştur. Çalışan Gazeteciler Günü, halkın doğru bilgiye ulaşmasında köprü görevi gören gazetecilere bir saygı duruşu niteliğindedir. Basın emekçilerinin zorlu şartlarda sürdürdüğü meslekleri için bir farkındalık günü olarak önem taşır.

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ GÜNÜ

Tarım ve gıda güvenliği alanında ülkenin geleceğini şekillendiren ziraat mühendislerinin çalışmaları, 10 Ocak’ta Ziraat Mühendisleri Günü ile onurlandırılır. Toprağın verimliliğini artırmak, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve gıda üretiminde teknolojik gelişmeleri uygulamak gibi kritik görevleri olan bu mühendisler, tarımın modernleşmesinde başrol oynar. Ziraat Mühendisleri Günü, sadece bu mesleği icra edenleri değil, aynı zamanda ülkenin tarımsal gelişimine katkı sağlayan herkesi de bir araya getiren anlamlı bir gündür.

10 OCAK TARİHİNDE DÜNYA GENELİNDE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

Dünyanın İlk Metrosu Açıldı (1863): Londra’da Metropolitan adı verilen dünyanın ilk metrosu , bu tarihte hizmete girdi. Modern toplu taşımacılığın başlangıcı olarak kabul edilen bu metro, şehir içi ulaşımda devrim yarattı.

Londra’da , bu tarihte hizmete girdi. Modern toplu taşımacılığın başlangıcı olarak kabul edilen bu metro, şehir içi ulaşımda devrim yarattı. Birinci Dünya Savaşı’nın Fiilen Sona Ermesi (1919): Osmanlı'nın Medine savunması sona erdi ve Medine’deki Osmanlı garnizonu silah bırakan son kuvvet oldu. Böylece, Osmanlı’nın savaştaki varlığı sona ererken, savaşın fiilen bittiği tarih olarak kaydedildi.

Osmanlı'nın Medine savunması sona erdi ve Medine’deki Osmanlı garnizonu silah bırakan son kuvvet oldu. Böylece, Osmanlı’nın savaştaki varlığı sona ererken, savaşın fiilen bittiği tarih olarak kaydedildi. Britanya Bağdat’ı İşgal Etti (1919): İngilizler, Osmanlı'nın bölgedeki kontrolünü kaybetmesiyle birlikte Bağdat’ı işgal etti. Bu olay, Orta Doğu’daki İngiliz hâkimiyetinin başlangıçlarından biri olarak kabul edilir.

İngilizler, Osmanlı'nın bölgedeki kontrolünü kaybetmesiyle birlikte Bağdat’ı işgal etti. Bu olay, Orta Doğu’daki İngiliz hâkimiyetinin başlangıçlarından biri olarak kabul edilir. Milletler Cemiyeti Kuruldu (1920): I. Dünya Savaşı’nın ardından uluslararası barışı korumak amacıyla Milletler Cemiyeti kuruldu. Ancak, ABD bu cemiyete katılmadı ve bu durum cemiyetin etkisini sınırlayan bir faktör oldu.

I. Dünya Savaşı’nın ardından uluslararası barışı korumak amacıyla kuruldu. Ancak, ABD bu cemiyete katılmadı ve bu durum cemiyetin etkisini sınırlayan bir faktör oldu. Birinci İnönü Muharebesi (1921): Albay İsmet Bey (İnönü) komutasındaki Türk ordusu, Yunan ordusunu İnönü’de mağlup etti. Bu zafer, TBMM’nin uluslararası itibarını artırdı ve İsmet Bey generalliğe terfi ettirildi.

Albay İsmet Bey (İnönü) komutasındaki Türk ordusu, Yunan ordusunu İnönü’de mağlup etti. Bu zafer, TBMM’nin uluslararası itibarını artırdı ve İsmet Bey generalliğe terfi ettirildi. İspanya’da Ayaklanmalar (1933): İspanya’da işçi sınıfının ayaklanmaları tüm ülkeye yayıldı ve sıkıyönetim ilan edildi. Bu olay, İspanya İç Savaşı'nın tohumlarını atan önemli gelişmelerden biri oldu.

İspanya’da işçi sınıfının ayaklanmaları tüm ülkeye yayıldı ve sıkıyönetim ilan edildi. Bu olay, İspanya İç Savaşı'nın tohumlarını atan önemli gelişmelerden biri oldu. Çalışan Gazeteciler Bayramı (1961): Türkiye’de gazetecilerin haklarını savunan 212 sayılı yasa , bu tarihte yürürlüğe girdi. Gazeteciler için önemli bir adım olan bu düzenleme, her yıl 10 Ocak’ta Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Türkiye’de gazetecilerin haklarını savunan , bu tarihte yürürlüğe girdi. Gazeteciler için önemli bir adım olan bu düzenleme, her yıl 10 Ocak’ta Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlanmaktadır. The Beatles’ın İlk Albümü ABD’de Satışa Sunuldu (1964): İngiliz müzik grubu The Beatles , Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk albümünü çıkardı ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

İngiliz müzik grubu , Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk albümünü çıkardı ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Singer Fabrikası İşgali (1969): İstanbul’da Singer Dikiş Makineleri Fabrikası , 450 işçi tarafından işgal edildi. Bu olay, Türkiye işçi hareketlerinin simgesel anlarından biri olarak tarihe geçti.

İstanbul’da , 450 işçi tarafından işgal edildi. Bu olay, Türkiye işçi hareketlerinin simgesel anlarından biri olarak tarihe geçti. Deniz Gezmiş ve Arkadaşlarının İdam Kararlarının Onaylanması (1972): Türkiye’de Askerî Yargıtay, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkında verilen idam kararlarını onayladı. Bu karar, 12 Mart darbesi sonrası Türkiye siyasetindeki gerilimleri artırdı.

Türkiye’de Askerî Yargıtay, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkında verilen idam kararlarını onayladı. Bu karar, 12 Mart darbesi sonrası Türkiye siyasetindeki gerilimleri artırdı. Sovyetler Soyuz’u Uzaya Gönderdi (1978): Sovyetler Birliği, Soyuz uzay kapsülünü fırlatarak iki kozmonotu uzaydaki laboratuvarıyla buluşturdu. Bu, uzay araştırmaları tarihinde önemli bir adımdı.

Sovyetler Birliği, uzay kapsülünü fırlatarak iki kozmonotu uzaydaki laboratuvarıyla buluşturdu. Bu, uzay araştırmaları tarihinde önemli bir adımdı. İran Şahı Rıza Pehlevi Ülkesini Terk Etti (1979): İran’daki İslam Devrimi’nin etkisiyle Şah Rıza Pehlevi , ülkesini terk ederek ailesiyle birlikte Mısır’a sığındı.

İran’daki İslam Devrimi’nin etkisiyle Şah , ülkesini terk ederek ailesiyle birlikte Mısır’a sığındı. ABD Irak’a Operasyon Başlattı (1991): Körfez Savaşı sırasında ABD, Irak’a yönelik hava akınları ve füze saldırıları düzenlemeye başladı. Bu operasyon, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Körfez Savaşı sırasında ABD, Irak’a yönelik hava akınları ve füze saldırıları düzenlemeye başladı. Bu operasyon, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Avrasya Feribotu Olayı (1996): Trabzon Limanı’nda Avrasya feribotu, silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Olay, Türkiye’de büyük bir kriz yarattı ve ulusal güvenlik konularını gündeme getirdi.

10 OCAK’TA DOĞAN ÜNLÜLER

Aleksey Nikolayeviç Tolstoy (1883): Rus yazar, şair ve tiyatro yazarı. Tolstoy, edebiyata kazandırdığı eserlerle Rus edebiyatının önemli isimlerinden biridir.

Rus yazar, şair ve tiyatro yazarı. Tolstoy, edebiyata kazandırdığı eserlerle Rus edebiyatının önemli isimlerinden biridir. Barbara Hepworth (1903): İngiliz heykeltıraş ve modern sanatın öncülerinden biridir.

İngiliz heykeltıraş ve modern sanatın öncülerinden biridir. Rod Stewart (1945): İngiliz rock müzik sanatçısı ve söz yazarı.

İngiliz rock müzik sanatçısı ve söz yazarı. Hrithik Roshan (1974): Hint sinemasının popüler oyuncularından biridir.

10 OCAK’TA HAYATINI KAYBEDEN ÜNLÜLER

Ali Fuat Cebesoy (1968): Türk asker ve siyasetçi, Kurtuluş Savaşı’nın önemli isimlerinden biridir.

Türk asker ve siyasetçi, Kurtuluş Savaşı’nın önemli isimlerinden biridir. Necati Cumalı (2001): Türk şair, yazar ve oyun yazarıdır. Özellikle toplumsal gerçekçiliği yansıttığı eserleriyle tanınır.

Türk şair, yazar ve oyun yazarıdır. Özellikle toplumsal gerçekçiliği yansıttığı eserleriyle tanınır. David Bowie (2016): İngiliz müzik sanatçısı, oyuncu ve pop kültürünün en önemli figürlerinden biri.

10 Ocak günü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı nedir, dünyanın ilk metrosu hangi tarihte açıldı, 1. İnönü Muharebesi ne zaman kazanıldı, Milletler Cemiyeti hangi yıl kuruldu ve Avrasya feribotu kaçırılma olayı ne zaman gerçekleşti gibi önemli olaylara sahne olmuştur.

10 Ocak, tarih boyunca hem dünya hem de Türkiye için önemli olaylara ev sahipliği yapmıştır. Dünyanın ilk metrosunun açılması, Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi, Türkiye’nin gazetecilik alanında hak mücadelesi ve İran Şahı’nın ülkesini terk etmesi gibi olaylar, bu günün tarihsel değerini artırmaktadır.