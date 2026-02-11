10 ŞUBAT 2026 SALI REYTİNG SONUÇLARI | Yeni dizi zirveyi bırakmıyor!

Salı akşamlarının reyting savaşı yine nefes kesti. İzleyicinin merak ettiği “10 Şubat 2026 Salı reyting sonuçları açıklandı mı?” sorusu yanıtını bulurken, zirvede değişmeyen bir tablo dikkat çekti: A.B.İ. yeniden birinci! Üstelik sonuçlar, geçen haftanın (3 Şubat 2026) dengeleriyle karşılaştırıldığında rekabetin aynı yapımlar etrafında şekillendiğini gösteriyor.

10 ŞUBAT 2026 SALI REYTİNG SONUÇLARI (20+ABC1) – İLK 10

Sıra Program Reyting 1 A.B.İ. 8,54 2 A.B.İ. (Özet) 5,44 3 Mehmed Fetihler Sultanı 5,08 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,91 5 Esra Erol’da 4,90 6 Kıskanmak 4,76 7 ATV Ana Haber 3,73 8 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,73 9 Survivor 3,58 10 Kıskanmak (Özet) 3,09

3 ŞUBAT 2026 SALI REYTİNG SONUÇLARI (20+ABC1) – İLK 10

Geçen haftanın (3 Şubat 2026) listesi de benzer bir rekabetin ipuçlarını vermişti. Özellikle A.B.İ. – Kıskanmak – Mehmed Fetihler Sultanı üçgeni, Salı günlerinin “klasik” yarışına dönüşmüş görünüyor.

Sıra Program Reyting 1 A.B.İ. 10,04 2 A.B.İ. (Özet) 6,53 3 Kıskanmak 5,46 4 Esra Erol’da 5,20 5 Mehmed Fetihler Sultanı 5,11 6 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,01 7 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 4,26 8 Survivor 3,86 9 ATV Ana Haber 3,63 10 Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) 2,93

10 ŞUBAT VS 3 ŞUBAT: REYTİNGLERDE NE DEĞİŞTİ?

Karşılaştırma yapıldığında en çarpıcı detay, A.B.İ. liderliğini korusa da reyting seviyesinin 10,04’ten 8,54’e gerilemiş olması. Buna karşın Mehmed Fetihler Sultanı, 10 Şubat’ta 3. sıraya yükselerek ilk 3’te yer aldı. Kıskanmak ise iki hafta arasında listede kalmayı başardı ancak 10 Şubat’ta 6. sıraya düştü.

Öne çıkan değişimler

Zirve değişmedi: A.B.İ. iki haftada da 1 numara.

A.B.İ. iki haftada da 1 numara. İlk 3’te yer değişimi: 3 Şubat’ta 3. olan Kıskanmak, 10 Şubat’ta 6. sıraya geriledi; Mehmed Fetihler Sultanı 3. sıraya çıktı.

3 Şubat’ta 3. olan Kıskanmak, 10 Şubat’ta 6. sıraya geriledi; Mehmed Fetihler Sultanı 3. sıraya çıktı. Gündüz kuşağı istikrarlı: Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’da her iki tarihte de üst sıralarda kalmayı başardı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’da her iki tarihte de üst sıralarda kalmayı başardı. Haber bültenleri yakın yarışta: 10 Şubat’ta ATV Ana Haber ile Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber aynı reyting değerinde (3,73) göründü.

10 Şubat 2026 Salı reyting sonuçları Salı akşamı rekabetinin yönünü bir kez daha gösterdi: A.B.İ. liderliği bırakmıyor. 3 Şubat verileriyle kıyaslandığında ilk 10’da bazı yer değişimleri olsa da ana tablo aynı: A.B.İ., Kıskanmak ve Mehmed Fetihler Sultanı ekseninde şekillenen yarış, izleyicinin gündemini belirlemeye devam ediyor.