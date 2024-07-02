10 Temmuz hangi burç? 10 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 10 Temmuz hangi burç sorusu ise 10 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 10 Temmuz hangi burç? İşte 10 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!
10 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 10 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 10 Temmuz hangi burç? İşte 10 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!
10 TEMMUZ HANGİ BURÇ?
10 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.
10 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
10 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
-
Duygusal ve Empatik: 10 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.
-
Koruyucu ve Sadık: 10 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.
-
Sezgisel ve Hassas: 10 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.
-
İçedönük ve Güven Arayan: 10 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.
10 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1418 - Go-Hanazono, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 102. imparatorudur (ö. 1471)
- 1451 - III. James, İskoçya kralıdır (ö. 1488)
- 1509 - Jean Calvin, Fransız din reformcusu (ö. 1564)
- 1792 - George M. Dallas, Amerikalı siyasetçi ve diplomat (ö. 1864)
- 1830 - Camille Pissarro, Fransız ressam (ö. 1903)
- 1835 - Henryk Wieniawski, Polonyalı bir virtüöz kemancı, besteci ve pedagogdu (ö. 1880)
- 1856 - Nikola Tesla, Sırp asıllı Amerikalı fizikçi (ö. 1943)
- 1862 - Helene Schjerfbeck, Fin ressam (ö. 1946)
- 1867 - Maximilian von Baden, Alman şansölyesi (ö. 1929)
- 1871 - Marcel Proust, Fransız yazar (ö. 1922)
- 1875 - Dezső Pattantyús-Ábrahám, Macar politikacı (ö. 1973)
- 1883 - Johannes Albrecht Blaskowitz, Nazi Almanyası Generalobersti (ö. 1948)
- 1888 - Giorgio de Chirico, Yunan-İtalyan ressam (ö. 1978)
- 1895 - Carl Orff, Alman besteci (ö. 1982)
- 1902 - Kurt Alder, Alman kimyacı (ö. 1958)
- 1902 - Nicolás Guillén, Kübalı sosyalist, şair (ö. 1989)
- 1903 - Werner Best, Alman Nazi, hukukçu, polis şef (ö. 1989)
- 1905 - Wolfram Sievers, Alman Nazi Bereichsgeschäftsführer müdürü (ö. 1948)
- 1907 - Blind Boy Fuller, Amerikalı blues gitaristi ve şarkıcısıydı (ö. 1941)
- 1911 - Cootie Williams, Amerikalı caz, jump blues ve rhythm and blues trompetçisi (ö. 1985)
- 1918 - James Aldridge, Avustralya-Britanyalı yazardır (ö. 2015)
- 1920 - Owen Chamberlain, Amerikalı fizikçi (ö. 2006)
- 1920 - Remo Gaspari, İtalyan siyasetçi (ö. 2011)
- 1921 - Jeff Donnell, Amerikalı film ve dizi oyuncusudur (ö. 1988)
- 1921 - Jake LaMotta, Amerikalı emekli profesyonel boksör, komedyen ve oyuncu (ö. 2017)
- 1922 - Stella Kübler, Yahudi asıllı Gestapo personeli (ö. 1994)
- 1923 - Şemsi Yastıman, Türk Halk Müziği sanatçısı (ö. 1994)
- 1925 - Mahathir Muhammed, Malezyalı doktor ve siyasetçi
- 1926 - Carleton Carpenter, Amerikalı aktör, sihirbaz, dansçı, söz yazarı ve romancı (ö. 2022)
- 1927 - Grigori Barenblatt, Rus matematikçi, akademisyen ve yazardır (ö. 2018)
- 1927 - David Dinkins, ABD'li siyasetçi (ö. 2020)
- 1928 - Bernard Buffet, Fransız ressam (ö. 2000)
- 1931 - Jerry Herman, Amerikalı besteci, söz yazarı ve müzisyen (ö. 2019)
- 1931 - Alice Munro, Kanadalı öykü yazarı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 2024)
- 1932 - Carlo Abate, İtalyan otomobil yarışçısı (ö. 2019)
- 1934 - Jerry Nelson, Amerikalı komedyen, oyuncu ve kukla sanatçısı (ö. 2012)
- 1938 - Paul Andreu, Fransız mimardır (ö. 2018)
- 1939 - Ahmet Taner Kışlalı, Türk siyaset bilimci (ö. 1999)
- 1940 - Raffaele Calabro, İtalyan din adamı (ö. 2017)
- 1941 - David G. Hartwell, Amerikalı eğitimci, yayıncı, eleştirmen ve bilimkurgu yazarı (ö. 2016)
- 1942 - Ronnie James Dio, Amerikalı müzisyen (ö. 2010)
- 1942 - Sixto Rodríguez, Amerikalı bir folk müzisyenidir
- 1943 - Arthur Ashe, Amerikalı tenisçi (ö. 1993)
- 1943 - Sema Özcan, Türk oyuncu
- 1945 - Ron Glas, Amerikan oyuncu (ö. 2016)
- 1948 - Ali Haydar Öner, Türk bürokrat ve siyasetçi (ö. 2018)
- 1950 - Prokopis Pavlopulos, Yunan hukukçu, akademisyen ve Yunanistan'ın 7. Cumhurbaşkanı
- 1954 - Neil Tennant, İngiliz müzisyen
- 1956 - Mehmet Serhat Karadağ, Türk güreşçi ve antrenör
- 1957 - Barbaros Şansal, Türk moda tasarımcısı
- 1959 - Sandy West, Amerikalı müzisyen, şarkıcı, söz yazarı ve baterist (ö. 2006)
- 1960 - Seth Godin, Amerikalı yazar
- 1961 - Jacky Cheung, Hong Konglu şarkıcı ve aktör
- 1967 - Rebekah Del Rio, Amerikalı şarkıcı-şarkı yazarı
- 1969 - Gale Harold, Amerikalı aktör
- 1970 - Jason Orange, İngiliz şarkıcı-söz yazarı, dansçı ve bazen aktör
- 1970 - John Simm, İngiliz oyuncu
- 1970 - Helen Sjöholm, İsveçli şarkıcı, aktris ve müzikal tiyatro performansçısı
- 1972 - Peter Serafinowicz, İngiliz oyuncu, komedyen, yönetmen ve senarist
- 1972 - Sofia Vergara, Kolombiyalı aktris
- 1973 - Hiromasa Yonebayashi, Japon animatör ve yönetmen
- 1974 - Chiwetel Ejiofor, İngiliz aktör
- 1974 - Zeynep Gülmez, Türk tiyatrocu ve sinema oyuncusu
- 1975 - Stefán Karl Stefánsson, İzlandalı oyuncu ve şarkıcı (ö. 2018)
- 1976 - Edmílson Gomes, İtalyan asıllı Brezilyalı futbolcu
- 1976 - Ludovic Giuly, Fransız futbolcu
- 1976 - Adrian Grenier, Amerikalı oyuncu, yönetmen ve müzisyen
- 1976 - Şafak Pavey, Türk diplomat ve siyasetçi
- 1977 - Sinan Tuzcu, Türk dizi ve sinema oyuncusu
- 1979 - Gong Yoo, Güney Koreli oyuncu
- 1980 - Han Eun-jung, Güney Koreli aktris
- 1980 - Claudia Leitte, Brezilyalı şarkıcı
- 1980 - Jessica Simpson, Amerikalı şarkıcı
- 1981 - Ramazan Döne, Türk hentbol oyuncusu
- 1981 - Aleksandar Tunchev, Bulgar futbolcu
- 1982 - Leila Alaoui, Faslı-Fransız fotoğrafçı ve video sanatçısı (ö. 2016)
- 1983 - Kim Hee-chul, Güney Koreli şarkıcı, oyuncu, besteci ve sunucu
- 1983 - Gülşifte Ferahani, İranlı sinema oyuncusu, aktivist ve şarkıcı
- 1983 - Barış Pehlivan, Türk gazeteci ve yazar
- 1983 - MakSim, Rus şarkıcı ve şarkı sözü yazarı
- 1984 - Saori Arita, Japon voleybolcu
- 1984 - Michaël Chrétien Basser, Fransız asıllı Faslı millî futbolcu
- 1984 - Mark González, Şilili futbolcu
- 1984 - Lawrence Olum, Kenyalı futbolcu
- 1985 - Mario Gómez, Alman futbolcu
- 1986 - Wyatt Russell, Amerikalı oyuncu
- 1989 - Alan Carvalho, Brezilyalı futbolcu
- 1989 - İsmail Köybaşı, Türk futbolcu
- 1989 - Carlos Zambrano, Perulu millî futbolcu
- 1990 - Ciara Everard, İrlandalı atlet
- 1990 - Emily Skeggs, Amerikalı aktris ve şarkıcı
- 1990 - Ali Şaşal Vural, Türk kaleci
- 1990 - Emilijus Zubas, Litvanyalı millî futbolcu
- 1991 - Kim Cesarion, İsveçli şarkıcı
- 1993 - Perrie Edwards, İngiliz müzisyen ve Little Mix'in üyesi
- 1994 - Iuri Medeiros, Portekizli futbolcu
- 1995 - Ada Hegerberg, Norveçli futbolcu
- 1998 - Angus Cloud, Amerikalı oyuncu (ö. 2023)
10 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ
10 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
10 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25
- Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz
- Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars
10 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı
10 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 10 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.
10 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
10 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.
10 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
10 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 10 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.