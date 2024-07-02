10 Temmuz hangi burç? 10 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 10 Temmuz hangi burç sorusu ise 10 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 10 Temmuz hangi burç? İşte 10 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

10 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 10 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 10 Temmuz hangi burç? İşte 10 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

10 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

10 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

10 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

10 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 10 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 10 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 10 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 10 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

10 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1418 - Go-Hanazono, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 102. imparatorudur (ö. 1471)

1451 - III. James, İskoçya kralıdır (ö. 1488)

1509 - Jean Calvin, Fransız din reformcusu (ö. 1564)

1792 - George M. Dallas, Amerikalı siyasetçi ve diplomat (ö. 1864)

1830 - Camille Pissarro, Fransız ressam (ö. 1903)

1835 - Henryk Wieniawski, Polonyalı bir virtüöz kemancı, besteci ve pedagogdu (ö. 1880)

1856 - Nikola Tesla, Sırp asıllı Amerikalı fizikçi (ö. 1943)

1862 - Helene Schjerfbeck, Fin ressam (ö. 1946)

1867 - Maximilian von Baden, Alman şansölyesi (ö. 1929)

1871 - Marcel Proust, Fransız yazar (ö. 1922)

1875 - Dezső Pattantyús-Ábrahám, Macar politikacı (ö. 1973)

1883 - Johannes Albrecht Blaskowitz, Nazi Almanyası Generalobersti (ö. 1948)

1888 - Giorgio de Chirico, Yunan-İtalyan ressam (ö. 1978)

1895 - Carl Orff, Alman besteci (ö. 1982)

1902 - Kurt Alder, Alman kimyacı (ö. 1958)

1902 - Nicolás Guillén, Kübalı sosyalist, şair (ö. 1989)

1903 - Werner Best, Alman Nazi, hukukçu, polis şef (ö. 1989)

1905 - Wolfram Sievers, Alman Nazi Bereichsgeschäftsführer müdürü (ö. 1948)

1907 - Blind Boy Fuller, Amerikalı blues gitaristi ve şarkıcısıydı (ö. 1941)

1911 - Cootie Williams, Amerikalı caz, jump blues ve rhythm and blues trompetçisi (ö. 1985)

1918 - James Aldridge, Avustralya-Britanyalı yazardır (ö. 2015)

1920 - Owen Chamberlain, Amerikalı fizikçi (ö. 2006)

1920 - Remo Gaspari, İtalyan siyasetçi (ö. 2011)

1921 - Jeff Donnell, Amerikalı film ve dizi oyuncusudur (ö. 1988)

1921 - Jake LaMotta, Amerikalı emekli profesyonel boksör, komedyen ve oyuncu (ö. 2017)

1922 - Stella Kübler, Yahudi asıllı Gestapo personeli (ö. 1994)

1923 - Şemsi Yastıman, Türk Halk Müziği sanatçısı (ö. 1994)

1925 - Mahathir Muhammed, Malezyalı doktor ve siyasetçi

1926 - Carleton Carpenter, Amerikalı aktör, sihirbaz, dansçı, söz yazarı ve romancı (ö. 2022)

1927 - Grigori Barenblatt, Rus matematikçi, akademisyen ve yazardır (ö. 2018)

1927 - David Dinkins, ABD'li siyasetçi (ö. 2020)

1928 - Bernard Buffet, Fransız ressam (ö. 2000)

1931 - Jerry Herman, Amerikalı besteci, söz yazarı ve müzisyen (ö. 2019)

1931 - Alice Munro, Kanadalı öykü yazarı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 2024)

1932 - Carlo Abate, İtalyan otomobil yarışçısı (ö. 2019)

1934 - Jerry Nelson, Amerikalı komedyen, oyuncu ve kukla sanatçısı (ö. 2012)

1938 - Paul Andreu, Fransız mimardır (ö. 2018)

1939 - Ahmet Taner Kışlalı, Türk siyaset bilimci (ö. 1999)

1940 - Raffaele Calabro, İtalyan din adamı (ö. 2017)

1941 - David G. Hartwell, Amerikalı eğitimci, yayıncı, eleştirmen ve bilimkurgu yazarı (ö. 2016)

1942 - Ronnie James Dio, Amerikalı müzisyen (ö. 2010)

1942 - Sixto Rodríguez, Amerikalı bir folk müzisyenidir

1943 - Arthur Ashe, Amerikalı tenisçi (ö. 1993)

1943 - Sema Özcan, Türk oyuncu

1945 - Ron Glas, Amerikan oyuncu (ö. 2016)

1948 - Ali Haydar Öner, Türk bürokrat ve siyasetçi (ö. 2018)

1950 - Prokopis Pavlopulos, Yunan hukukçu, akademisyen ve Yunanistan'ın 7. Cumhurbaşkanı

1954 - Neil Tennant, İngiliz müzisyen

1956 - Mehmet Serhat Karadağ, Türk güreşçi ve antrenör

1957 - Barbaros Şansal, Türk moda tasarımcısı

1959 - Sandy West, Amerikalı müzisyen, şarkıcı, söz yazarı ve baterist (ö. 2006)

1960 - Seth Godin, Amerikalı yazar

1961 - Jacky Cheung, Hong Konglu şarkıcı ve aktör

1967 - Rebekah Del Rio, Amerikalı şarkıcı-şarkı yazarı

1969 - Gale Harold, Amerikalı aktör

1970 - Jason Orange, İngiliz şarkıcı-söz yazarı, dansçı ve bazen aktör

1970 - John Simm, İngiliz oyuncu

1970 - Helen Sjöholm, İsveçli şarkıcı, aktris ve müzikal tiyatro performansçısı

1972 - Peter Serafinowicz, İngiliz oyuncu, komedyen, yönetmen ve senarist

1972 - Sofia Vergara, Kolombiyalı aktris

1973 - Hiromasa Yonebayashi, Japon animatör ve yönetmen

1974 - Chiwetel Ejiofor, İngiliz aktör

1974 - Zeynep Gülmez, Türk tiyatrocu ve sinema oyuncusu

1975 - Stefán Karl Stefánsson, İzlandalı oyuncu ve şarkıcı (ö. 2018)

1976 - Edmílson Gomes, İtalyan asıllı Brezilyalı futbolcu

1976 - Ludovic Giuly, Fransız futbolcu

1976 - Adrian Grenier, Amerikalı oyuncu, yönetmen ve müzisyen

1976 - Şafak Pavey, Türk diplomat ve siyasetçi

1977 - Sinan Tuzcu, Türk dizi ve sinema oyuncusu

1979 - Gong Yoo, Güney Koreli oyuncu

1980 - Han Eun-jung, Güney Koreli aktris

1980 - Claudia Leitte, Brezilyalı şarkıcı

1980 - Jessica Simpson, Amerikalı şarkıcı

1981 - Ramazan Döne, Türk hentbol oyuncusu

1981 - Aleksandar Tunchev, Bulgar futbolcu

1982 - Leila Alaoui, Faslı-Fransız fotoğrafçı ve video sanatçısı (ö. 2016)

1983 - Kim Hee-chul, Güney Koreli şarkıcı, oyuncu, besteci ve sunucu

1983 - Gülşifte Ferahani, İranlı sinema oyuncusu, aktivist ve şarkıcı

1983 - Barış Pehlivan, Türk gazeteci ve yazar

1983 - MakSim, Rus şarkıcı ve şarkı sözü yazarı

1984 - Saori Arita, Japon voleybolcu

1984 - Michaël Chrétien Basser, Fransız asıllı Faslı millî futbolcu

1984 - Mark González, Şilili futbolcu

1984 - Lawrence Olum, Kenyalı futbolcu

1985 - Mario Gómez, Alman futbolcu

1986 - Wyatt Russell, Amerikalı oyuncu

1989 - Alan Carvalho, Brezilyalı futbolcu

1989 - İsmail Köybaşı, Türk futbolcu

1989 - Carlos Zambrano, Perulu millî futbolcu

1990 - Ciara Everard, İrlandalı atlet

1990 - Emily Skeggs, Amerikalı aktris ve şarkıcı

1990 - Ali Şaşal Vural, Türk kaleci

1990 - Emilijus Zubas, Litvanyalı millî futbolcu

1991 - Kim Cesarion, İsveçli şarkıcı

1993 - Perrie Edwards, İngiliz müzisyen ve Little Mix'in üyesi

1994 - Iuri Medeiros, Portekizli futbolcu

1995 - Ada Hegerberg, Norveçli futbolcu

1998 - Angus Cloud, Amerikalı oyuncu (ö. 2023)

10 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ

10 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

10 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

10 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı

10 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 10 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

10 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

10 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

10 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

10 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 10 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.